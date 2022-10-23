Masterchef Barış’a Verilen 50 Bin Lira Geri Alındı! Hevesi, Hayalleri Kursağında Kaldı; Şefler Çekim Sonrasında Kararını Verdi! “Yok Artık!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında bir ödül oyunu daha oynandı. Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları, 50 bin liralık ödülü kazanmak için mücadele üzerine mücadele vermişti. İlk turun sonunda kazanan takım kırmızılar olmuş ve üst tura çıkmayı hak etmişlerdi. Şeflerin kendilerinden istediği tatlıyı yapmakta zorlanan yarışmacılar arasından Barış en iyi yapılan seçilmişti ama işler planlandığı gibi gitmedi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!