- 23 Eki 2022 - 11:52 G: 23 Eki 2022 - 12:20

Masterchef Barış’a Verilen 50 Bin Lira Geri Alındı! Hevesi, Hayalleri Kursağında Kaldı; Şefler Çekim Sonrasında Kararını Verdi! “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Barış’a verilen 50 bin liralık ödül yeniden alındı! Hevesi ve hayalleri kursağında kalan Barış Demir ise ne diyeceğini şaşırdı. Çekimler sonrasında şefler tarafından yapıma sunulan karar; “Yok artık” dedirtti. Milyonları şok içerisinde bırakan bu olay sonrasında birçok kişi tepkilerde bulundu! Peki, Masterchef cephesinde neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında bir ödül oyunu daha oynandı. Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacıları, 50 bin liralık ödülü kazanmak için mücadele üzerine mücadele vermişti. İlk turun sonunda kazanan takım kırmızılar olmuş ve üst tura çıkmayı hak etmişlerdi. Şeflerin kendilerinden istediği tatlıyı yapmakta zorlanan yarışmacılar arasından Barış en iyi yapılan seçilmişti ama işler planlandığı gibi gitmedi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Eki 2022 - 11:52 Ankara- Yaşam

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