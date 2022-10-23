- 23 Eki 2022 - 21:04 G: 23 Eki 2022 - 21:09

Survivor Yarışmasının Haşin Erkeği Yasin Obuz’u Artık Tanımak Mümkün Değil! O Hallerinden Eser Bırakmadı; Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Görenlerin Nutku Tutuluyor…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bulunan Yasin Obuz’u artık tanımak mümkün bile değil. Yarışmanın haşin erkeği olarak bilinen ismin akıllarda kalan hallerinden uzaklaşması, “Yok böyle değişim” dedirtti. Görenlerin nutkunun tutulmasına neden olan Yasin Obuz, şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef ve Survivor yarışmalarının yanı sıra Yemekteyiz programına da katılan Yasin Obuz, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Farklı bir havası olan Yasin Obuz, Survivor 2020 yarışmasında adeta fırtınalar koparmıştı. Yarışmadan 3. olarak ayrılan Yasin Obuz, Survivor All Star sezonunu da katılmış ama yaşadığı talihsizliklerden dolayı yarışmadan erken ayrılmak zorunda kalmıştı. Yarışmadaki hal ve hareketleriyle gündemi sallayan Yasin Obuz’un değişimi dudakları uçuklattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Eki 2022 - 21:04 Ankara- Yaşam

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