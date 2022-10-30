Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil'in Estetiksiz Hali Şok Etti! Resmen Kendine Reset Attırmış! Kaş, Göz, Burun Hepsi Değişmiş! Görenler Tanıyamadı...

En son olarak Yasak Elma dizisinde Canan karakterine hayat veren Yasmin Erbil, mükemmel bir iş çıkarmıştı. Oyunculuk yetenekleriyle ortalığı kasıp kavuran Yasmin Erbil, Kumru’nun en yakın arkadaşına hayat vermişti. Yasak Elma dizisinde çok kısa bir süre bulunan Yasmin Erbil, daha sonra diziden ayrılmıştı. Güzelliğini sosyal medya üzerinden sık sık paylaşan ve övgü dolu yorumlar alan Yasmin Erbil’in estetiksiz halleri ise dudakların uçuklamasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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