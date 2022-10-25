Merve Boluğur’dan Beklenen Haber Geldi! Hamile Açıklaması Sosyal Medya Resmen Sallandı! Merve Boluğur Kaç Aylık Hamile! Çocuğu Kız Mı, Erke Mi?

Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri olan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Bu kez DJ Mert Aydın ile yaşamını birleştiren Merve Boluğur’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Özellikle son paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur, takipçilerine inanılmaz bir haber verdi! Peki, Merve Boluğur ne haberi verdi? Merve Boluğur ne paylaşımı gerçekleştirdi? Merve Boluğur ile Mert Aydın evliliği nasıl gidiyor? İşte, detaylar…