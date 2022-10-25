Merve Boluğur’dan Beklenen Haber Geldi! Hamile Açıklaması Sosyal Medya Resmen Sallandı! Merve Boluğur Kaç Aylık Hamile! Çocuğu Kız Mı, Erke Mi?
Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri olan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Bu kez DJ Mert Aydın ile yaşamını birleştiren Merve Boluğur’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Özellikle son paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri olan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Bu kez DJ Mert Aydın ile yaşamını birleştiren Merve Boluğur’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Özellikle son paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur, takipçilerine inanılmaz bir haber verdi! Peki, Merve Boluğur ne haberi verdi? Merve Boluğur ne paylaşımı gerçekleştirdi? Merve Boluğur ile Mert Aydın evliliği nasıl gidiyor? İşte, detaylar…
25 Eki 2022 - 08:52 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.