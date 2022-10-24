- 24 Eki 2022 - 21:07

Acun Ilıcalı Kızları Yasemin ve Leyla'yı paylaştı! Görenler Hayran Kaldı! Babalarının Boylarını Geçtiler, Bakanlar Donup Kaldı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, kızlarıyla paylaşımı yapınca görenler hayran kaldı! “Bir içim su olmuşlar” yorumlarını alan Acun Ilıcalı’nın kızları, adeta babalarının boylarını bile aşıp geçtiler. Bakanların donup kalmasına neden olan Acun Ilıcalı ve kızları, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Medya Patronu olarak da bilinen Acun Ilıcalı’nın her dönem yeni işlerin altına imzalarını atıyordu. Yarışmalar, platformlar ve futbol kulübü derken giderek büyüyen Acun Ilıcalı, kızlarına daha iyi bir hayat sunuyordu. Banu, Leyla, Melisa ve Yasemin isimlerinde 4 kızı olan Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Eki 2022 - 21:07 Ankara- Yaşam

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