Acun Ilıcalı Kızları Yasemin ve Leyla'yı paylaştı! Görenler Hayran Kaldı! Babalarının Boylarını Geçtiler, Bakanlar Donup Kaldı! Neler Oluyor?

Medya Patronu olarak da bilinen Acun Ilıcalı’nın her dönem yeni işlerin altına imzalarını atıyordu. Yarışmalar, platformlar ve futbol kulübü derken giderek büyüyen Acun Ilıcalı, kızlarına daha iyi bir hayat sunuyordu. Banu, Leyla, Melisa ve Yasemin isimlerinde 4 kızı olan Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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