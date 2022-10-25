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25 Eki 2022 - 09:55

Altın Fiyatlarındaki Son Durum Vatandaşın Yüzünü Güldürdü! Son Dakika Bombası Fena Patlak Verdi; Yatırımcılar Hayatlarının Şokunu Yaşadı!

Altın fiyatlarındaki son durum yüzleri güldürdü. Son dakika bombası patlak verince; yatırımcılar resmen hayatlarının şokunu yaşadılar. Ortalığı kasıp kavuran bu olay, altın yatırımı yapan herkes tarafından büyük bir merak konusu oldu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?