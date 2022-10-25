25 Eki 2022 - 09:55 Güncelleme: 25 Eki 2022 - 10:07
Altın Fiyatlarındaki Son Durum Vatandaşın Yüzünü Güldürdü! Son Dakika Bombası Fena Patlak Verdi; Yatırımcılar Hayatlarının Şokunu Yaşadı!
Altın fiyatlarındaki son durum yüzleri güldürdü. Son dakika bombası patlak verince; yatırımcılar resmen hayatlarının şokunu yaşadılar. Ortalığı kasıp kavuran bu olay, altın yatırımı yapan herkes tarafından büyük bir merak konusu oldu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Her geçen gün artan bir seyirde olan altın, 1000 liranın altına düşmüştü. Bir anda dipleri boylayan altın, kafaları karıştırmıştı. 24 Ekim altın fiyatları ise büyük bir merak konusu oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.