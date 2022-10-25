- 25 Eki 2022 - 09:55 G: 25 Eki 2022 - 10:07

Altın Fiyatlarındaki Son Durum Vatandaşın Yüzünü Güldürdü! Son Dakika Bombası Fena Patlak Verdi; Yatırımcılar Hayatlarının Şokunu Yaşadı!

Altın fiyatlarındaki son durum yüzleri güldürdü. Son dakika bombası patlak verince; yatırımcılar resmen hayatlarının şokunu yaşadılar. Ortalığı kasıp kavuran bu olay, altın yatırımı yapan herkes tarafından büyük bir merak konusu oldu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Her geçen gün artan bir seyirde olan altın, 1000 liranın altına düşmüştü. Bir anda dipleri boylayan altın, kafaları karıştırmıştı. 24 Ekim altın fiyatları ise büyük bir merak konusu oldu.

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25 Eki 2022 - 09:55 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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