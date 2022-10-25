- 25 Eki 2022 - 14:28 G: 25 Eki 2022 - 14:33

Eski Model Sinem Üretmen Hayatını Kaybetti! Sinem Üretmen Nasıl Öldü, Kaç Yaşında Öldü?

Ünlüler dünyasına 90’lı yıllarda damga vuran isimlerden biri olan eski model ve oyuncu Sinem Üretmen’den kötü haber geldi. Sevenlerini bir hayli üzecek olan Sinem Üretmen’in öldüğüne dair kötü haberi veren isim ise, Deniz Pulaş oldu. Deniz Pulaş’ın paylaşımı sonrasında eski modelin neden ve nasıl öldüğü ise, magazin takipçileri ve hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Sinem Üretmen ile ilgili merak edilen detaylar ve haberler....

Ünlüler dünyasına 90’lı yıllarda damga vuran isimlerden biri olan eski model ve oyuncu Sinem Üretmen’den kötü haber geldi. Sevenlerini bir hayli üzecek olan Sinem Üretmen’in öldüğüne dair kötü haberi veren isim ise, Deniz Pulaş oldu. Deniz Pulaş’ın paylaşımı sonrasında eski modelin neden ve nasıl öldüğü ise, magazin takipçileri ve hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, eski model Sinem Üretmen hayatını mı kaybetti? Sinem Üretmen nasıl öldü, kaç yaşında öldü? Sinem Üretmen kimdir? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

25 Eki 2022 - 14:28 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yasak Elma Dizisine Serenay Sarıkaya Bombası! Yapımcı “Sen Olmadan Olmaz” Dedi, Sadece 4 Bölüm İçin Rekor Anlaşmaya “Tamam” Denildi! Neler Oldu Neler… mask
Yasak Elma Dizisine Serenay Sarıkaya Bombası! Yapımcı “Sen Olmadan Olmaz” Dedi, Sadece 4 Bölüm İçin Rekor Anlaşmaya “Tamam” Denildi! Neler Oldu Neler…
Hadise’ye Boşanma Sonrasında Bir Haller Oldu! 5 Aylık Evliliğini 5 Dakikada Bitirmişti; İç Çamaşırını Çıkarıp Attı… Dekoltesiyle Alev Alev Yaktı! mask
Hadise’ye Boşanma Sonrasında Bir Haller Oldu! 5 Aylık Evliliğini 5 Dakikada Bitirmişti; İç Çamaşırını Çıkarıp Attı… Dekoltesiyle Alev Alev Yaktı!
“Acun Ilıcalı Survivor 2023’te Kan Gövdeyi Götürsün İstiyor!” Öyle Bir İsme İmza Attırdı Ki, Gören Duyan Şok İçerisinde Kalıyor! Neler Oluyor? mask
“Acun Ilıcalı Survivor 2023’te Kan Gövdeyi Götürsün İstiyor!” Öyle Bir İsme İmza Attırdı Ki, Gören Duyan Şok İçerisinde Kalıyor! Neler Oluyor?
Duy Beni Dizisinde Liseli Çocukların Sevişme Sahnesi Olay Oldu! Daha 16 – 17 Yaşında Bile Değiller! Görenlerin Nutku Tutuluyor; Anbean Her Şey… mask
Duy Beni Dizisinde Liseli Çocukların Sevişme Sahnesi Olay Oldu! Daha 16 – 17 Yaşında Bile Değiller! Görenlerin Nutku Tutuluyor; Anbean Her Şey…
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir Dünya Evine Girdi! İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Neler Oluyor? mask
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir Dünya Evine Girdi! İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Neler Oluyor?
Masterchef Fatma Nur 23 Yıl Boyunca Böyle Rezil Olmadı! 83 Milyon Yerin Dibine Girişini İzledi; Böylesi Daha Önce Televizyon Tarihinde Yaşanmadı! mask
Masterchef Fatma Nur 23 Yıl Boyunca Böyle Rezil Olmadı! 83 Milyon Yerin Dibine Girişini İzledi; Böylesi Daha Önce Televizyon Tarihinde Yaşanmadı!
Seren Serengil Kaynanasından Daha Evlenmeden Çekmeye Başladı! Her Zor Anında Yanındaydı Ama... "Yok Artık!" Meğer Ayrılık Sebepleri... mask
Seren Serengil Kaynanasından Daha Evlenmeden Çekmeye Başladı! Her Zor Anında Yanındaydı Ama... "Yok Artık!" Meğer Ayrılık Sebepleri...
Merve Boluğur’dan Beklenen Haber Geldi! Hamile Açıklaması Sosyal Medya Resmen Sallandı! Merve Boluğur Kaç Aylık Hamile! Çocuğu Kız Mı, Erke Mi? mask
Merve Boluğur’dan Beklenen Haber Geldi! Hamile Açıklaması Sosyal Medya Resmen Sallandı! Merve Boluğur Kaç Aylık Hamile! Çocuğu Kız Mı, Erke Mi?
Özcan Deniz Annesine Ev Değil, Komple Siteyi Satın Almış! El Kol Titreten Hediye! Kendisini Affettirmek İçin Yaptığı Jest Dudakları Yara Yaptı! mask
Özcan Deniz Annesine Ev Değil, Komple Siteyi Satın Almış! El Kol Titreten Hediye! Kendisini Affettirmek İçin Yaptığı Jest Dudakları Yara Yaptı!
İbrahim Tatlıses Şöhret Kapısını Açmıştı! Azeri Kızı Günel Zeynalova'nın Son Hali Şok Etti! Meğer Estetikli Güzel Olmuş! Günel Zeynalova Kaç Yaşında? mask
İbrahim Tatlıses Şöhret Kapısını Açmıştı! Azeri Kızı Günel Zeynalova'nın Son Hali Şok Etti! Meğer Estetikli Güzel Olmuş! Günel Zeynalova Kaç Yaşında?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Eski Model Sinem Üretmen Hayatını Kaybetti! Sinem Üretmen Nasıl Öldü, Kaç Yaşında Öldü? mask
Eski Model Sinem Üretmen Hayatını Kaybetti! Sinem Üretmen Nasıl Öldü, Kaç Yaşında Öldü?
Yasak Elma Dizisine Serenay Sarıkaya Bombası! Yapımcı “Sen Olmadan Olmaz” Dedi, Sadece 4 Bölüm İçin Rekor Anlaşmaya “Tamam” Denildi! Neler Oldu Neler… mask
Yasak Elma Dizisine Serenay Sarıkaya Bombası! Yapımcı “Sen Olmadan Olmaz” Dedi, Sadece 4 Bölüm İçin Rekor Anlaşmaya “Tamam” Denildi! Neler Oldu Neler…
Hadise’ye Boşanma Sonrasında Bir Haller Oldu! 5 Aylık Evliliğini 5 Dakikada Bitirmişti; İç Çamaşırını Çıkarıp Attı… Dekoltesiyle Alev Alev Yaktı! mask
Hadise’ye Boşanma Sonrasında Bir Haller Oldu! 5 Aylık Evliliğini 5 Dakikada Bitirmişti; İç Çamaşırını Çıkarıp Attı… Dekoltesiyle Alev Alev Yaktı!
“Acun Ilıcalı Survivor 2023’te Kan Gövdeyi Götürsün İstiyor!” Öyle Bir İsme İmza Attırdı Ki, Gören Duyan Şok İçerisinde Kalıyor! Neler Oluyor? mask
“Acun Ilıcalı Survivor 2023’te Kan Gövdeyi Götürsün İstiyor!” Öyle Bir İsme İmza Attırdı Ki, Gören Duyan Şok İçerisinde Kalıyor! Neler Oluyor?
Duy Beni Dizisinde Liseli Çocukların Sevişme Sahnesi Olay Oldu! Daha 16 – 17 Yaşında Bile Değiller! Görenlerin Nutku Tutuluyor; Anbean Her Şey… mask
Duy Beni Dizisinde Liseli Çocukların Sevişme Sahnesi Olay Oldu! Daha 16 – 17 Yaşında Bile Değiller! Görenlerin Nutku Tutuluyor; Anbean Her Şey…
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir Dünya Evine Girdi! İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Neler Oluyor? mask
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir Dünya Evine Girdi! İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL