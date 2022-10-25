Eski Model Sinem Üretmen Hayatını Kaybetti! Sinem Üretmen Nasıl Öldü, Kaç Yaşında Öldü?
Ünlüler dünyasına 90’lı yıllarda damga vuran isimlerden biri olan eski model ve oyuncu Sinem Üretmen’den kötü haber geldi. Sevenlerini bir hayli üzecek olan Sinem Üretmen’in öldüğüne dair kötü haberi veren isim ise, Deniz Pulaş oldu. Deniz Pulaş’ın paylaşımı sonrasında eski modelin neden ve nasıl öldüğü ise, magazin takipçileri ve hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Sinem Üretmen ile ilgili merak edilen detaylar ve haberler....
Ünlüler dünyasına 90’lı yıllarda damga vuran isimlerden biri olan eski model ve oyuncu Sinem Üretmen’den kötü haber geldi. Sevenlerini bir hayli üzecek olan Sinem Üretmen’in öldüğüne dair kötü haberi veren isim ise, Deniz Pulaş oldu. Deniz Pulaş’ın paylaşımı sonrasında eski modelin neden ve nasıl öldüğü ise, magazin takipçileri ve hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, eski model Sinem Üretmen hayatını mı kaybetti? Sinem Üretmen nasıl öldü, kaç yaşında öldü? Sinem Üretmen kimdir? İşte, detaylar…
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25 Eki 2022 - 14:28 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.