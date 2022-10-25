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25 Eki 2022 - 14:28

Eski Model Sinem Üretmen Hayatını Kaybetti! Sinem Üretmen Nasıl Öldü, Kaç Yaşında Öldü?

Ünlüler dünyasına 90’lı yıllarda damga vuran isimlerden biri olan eski model ve oyuncu Sinem Üretmen’den kötü haber geldi. Sevenlerini bir hayli üzecek olan Sinem Üretmen’in öldüğüne dair kötü haberi veren isim ise, Deniz Pulaş oldu. Deniz Pulaş’ın paylaşımı sonrasında eski modelin neden ve nasıl öldüğü ise, magazin takipçileri ve hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Sinem Üretmen ile ilgili merak edilen detaylar ve haberler....