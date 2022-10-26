- 26 Eki 2022 - 23:42 G: 26 Eki 2022 - 23:43

O Kız Dizisinin Zeynep’i Dilin Döğer'in Sütyensiz Pozları Olay Oldu! Öyle Bir Değişim Yaşıyor Ki, Görenlerin Nutku Tutuldu! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının yeni sezon için hazırladığı yapımlardan biri olan O Kız dizisi, yeni bölüm fragmanı ile sosyal medyaya adeta damga vurdu. Zeynep’in değişimini konuşmaya başlamış olan O Kız dizisi izleyicisi, tahminlerini şimdiden yapmaya başladı. İşte O Kız dizisinden detaylar ve haberler...

Kanal D ekranlarının yeni sezon için hazırladığı yapımlardan biri olan O Kız dizisi, yeni bölüm fragmanı ile sosyal medyaya adeta damga vurdu. Zeynep’in değişimini konuşmaya başlamış olan O Kız dizisi izleyicisi, tahminlerini şimdiden yapmaya başladı. Öte yandan Zeynep’in değişiminin Ozan ile Sitare arasındaki gerileme sebebiyet vereceğini gösteren o sahneler ise, O Kız dizisinin yeni bölüm fragmanına adeta damga vurdu! Peki, O Kız dizisinde neler oluyor? O Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? O Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? İşte, detaylar…

26 Eki 2022 - 23:42 - Magazin

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