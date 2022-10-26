- 26 Eki 2022 - 22:57

Leyla Lydia Tuğutlu Altı Aylık Hamile! Oğlunun İsmi Şok Etti! “Ahmet, Mehmet’e Kıran Mı Girdi?” Twitter Bu Olayla Çalkalanıyor! Tam Tamına…

Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için geri sayıma geçti. Bebeğinin cinsiyetinin belli olduğunu duyuran Leyla Lydia Tuğutlu, bebeğine koyacağı ismi de açıkladı. Ancak o isim, sosyal medya kullanıcıları tarafından pek hoş karşılanmayınca; Leyla Lydia Tuğutlu, pek çok takipçisi tarafından eleştirel yorumlara boğuldu. İşte Lydia Tuğutlu ile ilgili detaylar...

Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için geri sayıma geçti. Bebeğinin cinsiyetinin belli olduğunu duyuran Leyla Lydia Tuğutlu, bebeğine koyacağı ismi de açıkladı. Ancak o isim, sosyal medya kullanıcıları tarafından pek hoş karşılanmayınca; Leyla Lydia Tuğutlu, pek çok takipçisi tarafından eleştirel yorumlara boğuldu. Peki, Leyla Lydia Tuğutlu’nun bebeğinin cinsiyeti ne? Leyla Lydia Tuğutlu’nun bebeğinin adı ne olacak? Leyla Lydia Tuğutlu neden eleştirildi? İşte, detaylar…

26 Eki 2022 - 22:57 - Magazin

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Leyla Lydia Tuğutlu Altı Aylık Hamile! Oğlunun İsmi Şok Etti! “Ahmet, Mehmet’e Kıran Mı Girdi?” Twitter Bu Olayla Çalkalanıyor! Tam Tamına… mask
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