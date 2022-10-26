Yeşim Salkım’ın Kaç Kere Evlendiğini Duyunca Şok Olacaksınız! Yeşim Salkım Kimdir, Kaç Yaşındadır? Yeşim Salkım Nasıl Ünlü Oldu?
Sahnelerin iddialı isimlerinden biri olan Yeşim Salkım, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda özel yaşamına ve tartışmalarıyla uzunca süre magazin gündeminde yer aldığı Gülben Ergen’e ilişkin açıklamalarıyla dikkat çekmişti. O açıklamalar sonrasında Yeşim Salkım’ın yaptığı evlilik gündeme gelirken; o evliliklerin listesi herkesi şaşırtmayı başardı. İşte Yeşim Salkım ile ilgili merak edilen detaylar...
Sahnelerin iddialı isimlerinden biri olan Yeşim Salkım, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda özel yaşamına ve tartışmalarıyla uzunca süre magazin gündeminde yer aldığı Gülben Ergen’e ilişkin açıklamalarıyla dikkat çekmişti. O açıklamalar sonrasında Yeşim Salkım’ın yaptığı evlilik gündeme gelirken; o evliliklerin listesi herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Yeşim Salkım kimdir, kaç yaşındadır? Yeşim Salkım nasıl ünlü oldu? Yeşim Salkım kaç kere evlendi? İşte, detaylar…
26 Eki 2022 - 22:50 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.