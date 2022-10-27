Ekranların yeni diziler ile buluşmaya devam ettiği ekim ayında aynı zamanda pek çok dijital yayın platformu da yeni dizilerini seyirci karşısına çıkarmayı sürdürdü. Şimdilerde çekimlerinin başladığı bilinen Magarsus dizisi, yayıncı kuruluşunu nihayet duyurdu. Önümüzdeki günlerde seyirci karşısına çıkacak olan Magarsus dizisinin oyuncu kadrosu ise, herkesi şaşırttı! Peki, Magarsus dizisinin konusu ne? Magarsus dizisi nerede yayınlanacak? Magarsus dizisinin oyuncuları kimlerdir? İşte, detaylar…