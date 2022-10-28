Altın Fiyatları Ortalığı Zangır Zangır Salladı! Yatırımcı Son Noktada, Bir Düşüş Daha Olursa Film Kopacak! 28 Ekim Altın Fiyatları…

FED’in Kasım ayının başında yapacağı faiz toplantısına gözler çevrildi. Kasım’a sayılı günler kalan, alınacak olan faiz kararının ise 75 baz puan olacağına dair kesin görüşler ortaya atıldı. Dolar kurunun giderek yükselmesine karşın ONS altından gelen düşüş hareketleri, gram altının 1000 lira olmasının önüne geçmeye başladı. Kasım ayında açıklanacak olan FED kararıyla birlikte altının nasıl bir tepki vereceği ise büyük bir merak konusu oldu! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar?

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