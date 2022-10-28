Altın Fiyatları Ortalığı Zangır Zangır Salladı! Yatırımcı Son Noktada, Bir Düşüş Daha Olursa Film Kopacak! 28 Ekim Altın Fiyatları…
Altın fiyatları ortalığı zangır zangır salladı! Yatırımcısını son noktaya getiren altın, bir düşüş daha yaşanırsa başka bir seçeneğe kayacaklarını göstermiş oldular. 28 Ekim itibariyle altın fiyatları hakkında araştırma yapanlar ise hayatlarının şokunu yaşadılar! İşte güncel altın fiyatları…
FED’in Kasım ayının başında yapacağı faiz toplantısına gözler çevrildi. Kasım’a sayılı günler kalan, alınacak olan faiz kararının ise 75 baz puan olacağına dair kesin görüşler ortaya atıldı. Dolar kurunun giderek yükselmesine karşın ONS altından gelen düşüş hareketleri, gram altının 1000 lira olmasının önüne geçmeye başladı. Kasım ayında açıklanacak olan FED kararıyla birlikte altının nasıl bir tepki vereceği ise büyük bir merak konusu oldu! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.