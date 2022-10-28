Demet Akalın'ın Yüzüne Yapılan Efekt Sosyal Medyada Olay Oldu! Öyle Bir Hataya Düştü Ki, Gözlerden Kaçmadı! “Yapma Şunu Kendine Be!” Neler Oluyor?

Güzelliğiyle milyonların dikkatini üzerine çeken Demet Akalın, sektöre mankenlik yaparak girmişti. Çok hırslı bir kişiliği olduğu içim kafasına koyduğu her şeyi yapan Demet Akalın, mankenliği bırakmış ve müzik alanına atılmıştı. Sesinin kalitesini ve farkını her yerde ortaya çıkaran Demet Akalın, sevenlerinin kulaklarının pasını silecek şarkılar yapmıştı. Yapmış olduğu şarkılarla dinlenme rekorları kıran Demet Akalın’ın sosyal medyada yankı olan halleri tokat gibi çarptı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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