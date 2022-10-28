Demet Akalın'ın Yüzüne Yapılan Efekt Sosyal Medyada Olay Oldu! Öyle Bir Hataya Düştü Ki, Gözlerden Kaçmadı! “Yapma Şunu Kendine Be!” Neler Oluyor?
Pop dünyasının kraliçesi olarak bilinen Demet Özdemir, sosyal medya kullanıcıları tarafından yerin dibine girdi girdi çıktı! Yapmış olduğu hata 83 milyonun gözünden kaçmadı ve “Yapma şunu kendine be” yorumlarında bulundular! Peki, Demet Akalın neden sosyal medyada gündem oldu?
Güzelliğiyle milyonların dikkatini üzerine çeken Demet Akalın, sektöre mankenlik yaparak girmişti. Çok hırslı bir kişiliği olduğu içim kafasına koyduğu her şeyi yapan Demet Akalın, mankenliği bırakmış ve müzik alanına atılmıştı. Sesinin kalitesini ve farkını her yerde ortaya çıkaran Demet Akalın, sevenlerinin kulaklarının pasını silecek şarkılar yapmıştı. Yapmış olduğu şarkılarla dinlenme rekorları kıran Demet Akalın’ın sosyal medyada yankı olan halleri tokat gibi çarptı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.