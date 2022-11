Hayat Mücadelesi Düşük Burçlar Hangisidir? Hemen Pes Ederler! İşte Hayatı Oluruna Şansına Bırakan O Burçlar…

Her insanın kader anlayışının birbirinden farklı gelişmesinin farklılığındaki temel sebeplerden biri inançken; bir diğeri şaşırtıcı olsa da sahip olduğu burç oluyor. Bu bağlamda bazı burçlar, sonuna kadar kadercilik yaparak her şeyin ayağına gelmesini beklerken; bazı burçlar ise, kadere pek bir yük bırakmayarak, istediği her şeyin peşinde sonuna kadar mücadele etmeyi seçiyor! Peki, hangi burç her şey yoluna girecek diye bekliyor? Bir şeyler düzelsin diye asla uğraşmayan burçlar hangileridir? İşte elleri cebinde, hevesleri kursağında kalan burçlar…