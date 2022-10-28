Nükhet Duru'nun Sabrı Taştı! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Aydilge'den Nükhet Duru'nun 'tayt' Açıklamasına Hemen Tepki Geldi! Ortalık Çok Fena Karıştı! “Yok Artık!”

Sahnelerin usta isimlerinden biri olan Nükhet Duru, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir defile öncesinde açıklamalar gerçekleştirdi. Bir moda defilesini izlemeye giden Nükhet Duru, kadın modası ile ilgili konuşmayı da ihmal etmedi. Bu esnada kadınların giydiği bir giysiyi eleştiren Nükhet Duru’ya tepki ise gecikmedi! Peki, Nükhet Duru ne dedi? Nükhet Duru neye tepki gösterdi? Nükhet Duru neden eleştirildi? İşte, detaylar…