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29 Eki 2022 - 11:04

Camdaki Kız Dizisinde Nalan'ın Utanma Arlanma Duygusu Kalmadı! En Sonunda Bunu da Yaptı; Çırılçıplak Adamı Soyunurken Öyle Bir İzledi Ki... “Boşan Önce Edepsiz!”

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Nalan’ın utanma ve arlanma duygusu kalmadı. En sonunda bunu da yaptı ve çırılçıplak adamı soyunurken saniye saniye izledi. Sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getiren o fragmanı sizin için mercek altına aldık. İşte gündeme bomba gibi düşen o sahne!