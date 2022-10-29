Camdaki Kız Dizisinde Nalan'ın Utanma Arlanma Duygusu Kalmadı! En Sonunda Bunu da Yaptı; Çırılçıplak Adamı Soyunurken Öyle Bir İzledi Ki... “Boşan Önce Edepsiz!”
Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Nalan’ın utanma ve arlanma duygusu kalmadı. En sonunda bunu da yaptı ve çırılçıplak adamı soyunurken saniye saniye izledi. Sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getiren o fragmanı sizin için mercek altına aldık. İşte gündeme bomba gibi düşen o sahne!
Psikiyatrist Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlama olan Camdaki Kız dizisi, yayınlandığı ilk günden bu yana ortalığı yangın yerine çevirmeye ve reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve bir hayli dikkat çeken senaryosuyla her bölümünde yürekleri hoplatmaya devam eden Camdaki Kız dizisinde olaylar durulmak bilmiyor. Tansiyonun git gide yükseldiği son bölümdeki çıplak sahne ise izleyenlerin aklını başından aldı.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.