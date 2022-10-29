- 29 Eki 2022 - 11:04 G: 29 Eki 2022 - 11:11

Camdaki Kız Dizisinde Nalan'ın Utanma Arlanma Duygusu Kalmadı! En Sonunda Bunu da Yaptı; Çırılçıplak Adamı Soyunurken Öyle Bir İzledi Ki... “Boşan Önce Edepsiz!”

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Nalan’ın utanma ve arlanma duygusu kalmadı. En sonunda bunu da yaptı ve çırılçıplak adamı soyunurken saniye saniye izledi. Sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getiren o fragmanı sizin için mercek altına aldık. İşte gündeme bomba gibi düşen o sahne!

Psikiyatrist Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlama olan Camdaki Kız dizisi, yayınlandığı ilk günden bu yana ortalığı yangın yerine çevirmeye ve reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve bir hayli dikkat çeken senaryosuyla her bölümünde yürekleri hoplatmaya devam eden Camdaki Kız dizisinde olaylar durulmak bilmiyor. Tansiyonun git gide yükseldiği son bölümdeki çıplak sahne ise izleyenlerin aklını başından aldı. 

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29 Eki 2022 - 11:04 Ankara- Yaşam

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Camdaki Kız Dizisinde Nalan'ın Utanma Arlanma Duygusu Kalmadı! En Sonunda Bunu da Yaptı; Çırılçıplak Adamı Soyunurken Öyle Bir İzledi Ki... “Boşan Önce Edepsiz!” mask
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