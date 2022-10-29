Hafsanur Sancaktutan’ın Çırılçıplak Görüntüsü 83 Milyona Ulaştı! Mastürbasyon Sahnesi Daha Akıllardan Silinmemişti, Bir de Bu Eklendi! “Yazıklar Olsun!” Neler Oluyor?
Dünyayla Benim Aramda dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan Hafsanur Sancaktutan, çırılçıplak görüntüsüyle milyonların şok içerisinde kalmasına neden oldu. 83 milyonun izlediği diziden ulaşan bu görüntü ağızları açık bıraktı! Akıllardan henüz sıcak mastürbasyon sahnesi silinmemişti ki, bir de bu eklendi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Hafsanur Sancaktutan, Aslıhan Malbora ve Mert Yazıcoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Darmaduman dizisinin ilk bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İlk bölümüyle seyircileri ekranlara kilitlemeyi başaran Darmaduman’dan yayınlanan Hafsanur Sancaktutan’ın çırılçıplak görüntüsü tokat gibi çarptı! Peki, Hafsanur Sancaktutan’ın yayılan görüntüsü neydi?
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29 Eki 2022 - 11:17 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.