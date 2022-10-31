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31 Eki 2022 - 14:23

Murat Yıldırım’ın Paylaşımı Olay Oldu! Kızı Miray’ı Tutuşu Herkesi Korkuttu! Panik Atak Krizlerini Tetikledi! “Murat Ne Olur Yapma!”

Ramo dizisinden ayrıldıktan sonra Teşkilat dizisinde boy göstermeye başlayan Murat Yıldırım’ın sosyal medya kullanıcıları tarafından duymadığı söz, işitmediği hakaret kalmadı. Daha yeni baba olan Murat Yıldırım’ın o görseli panik atak krizlerine neden oldu. “Murat abi ne olur böyle yapma” yorumlarını alan yakışıklı oyuncu, sosyal medyayı salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…