Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babasının Hikayesi Şok Etti! Feride Karşısında Görünce Kalpten Gidecek; Elleri, Kollar Boşalacak! Meğer Yıllar Önce…

Başrollerinde Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi usta isimlerin yanı sıra; Cihangir Ceyhan, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi yetenekli oyuncularında bulunduğu Camdaki Kız, Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri oluyor. Hem senaryosu hem de oyuncularıyla seyircileri heyecanlandıran diziye en son olarak Nalan’ın babası dahil oldu. Peki, neler oluyor?

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