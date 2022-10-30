Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babasının Hikayesi Şok Etti! Feride Karşısında Görünce Kalpten Gidecek; Elleri, Kollar Boşalacak! Meğer Yıllar Önce…
Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Nalan’ın babasının da diziye dahil olmasıyla birlikte izleyenler araştırmalar yapmaya başladı. Feride’nin karşında görünce kalpten gideceği, ellerinin kollarının boşalacağı Metin karakteri meğer yıllar önce…
Başrollerinde Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi usta isimlerin yanı sıra; Cihangir Ceyhan, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi yetenekli oyuncularında bulunduğu Camdaki Kız, Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri oluyor. Hem senaryosu hem de oyuncularıyla seyircileri heyecanlandıran diziye en son olarak Nalan’ın babası dahil oldu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.