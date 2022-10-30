- 30 Eki 2022 - 11:26 G: 30 Eki 2022 - 11:46

Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babasının Hikayesi Şok Etti! Feride Karşısında Görünce Kalpten Gidecek; Elleri, Kollar Boşalacak! Meğer Yıllar Önce…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Nalan’ın babasının da diziye dahil olmasıyla birlikte izleyenler araştırmalar yapmaya başladı. Feride’nin karşında görünce kalpten gideceği, ellerinin kollarının boşalacağı Metin karakteri meğer yıllar önce…

Başrollerinde Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi usta isimlerin yanı sıra; Cihangir Ceyhan, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi yetenekli oyuncularında bulunduğu Camdaki Kız, Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri oluyor. Hem senaryosu hem de oyuncularıyla seyircileri heyecanlandıran diziye en son olarak Nalan’ın babası dahil oldu. Peki, neler oluyor?

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30 Eki 2022 - 11:26 Ankara- Yaşam

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