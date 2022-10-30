Sibel Can Göğüs Dekoltesiyle Tüm Çekiciliğini Kanıtladı! “Gelininden Daha Güzel” Bir Kez Daha Kraliçe Olduğunu Kanıtladı; Ortalık Yangın Yerine Döndü!
Masmavi gözleriyle, bambaşka bir aurasıyla nefesleri kesen Sibel Can, göğüs dekoltesiyle tüm çekiciliğini kanıtladı. “Gelininden daha güzel” yorumlarına neden olan Sibel Can, bir kez daha kraliçe olduğunu kanıtladı. Ortalığı yangın yerine çeviren Sibel Can, sevenlerinden tam not aldı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz aylarda oğlu Engin Can Ural’ı evlendiren Sibel Can, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Güzeller güzeli Sibel Can’ın düğünde gelini Merve Kaya’dan daha çok konuşulmuştu. Gerek danslarıyla gerek kıyafet tercihleriyle dikkatleri ve tüm gözlerini üzerine çeken Sibel Can, düğünden ancak bir gün sonra gelini Merve Kaya’yı takip etmeye başlamıştı. Sadece hayatında kalıcı gördüğü isimleri ve işini takip eden Sibel Can, sosyal medya üzerinden göğüs dekolteli bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.