Anasayfa/

Foto Galeri/

30 Eki 2022 - 20:25

Sibel Can Göğüs Dekoltesiyle Tüm Çekiciliğini Kanıtladı! “Gelininden Daha Güzel” Bir Kez Daha Kraliçe Olduğunu Kanıtladı; Ortalık Yangın Yerine Döndü!

Masmavi gözleriyle, bambaşka bir aurasıyla nefesleri kesen Sibel Can, göğüs dekoltesiyle tüm çekiciliğini kanıtladı. “Gelininden daha güzel” yorumlarına neden olan Sibel Can, bir kez daha kraliçe olduğunu kanıtladı. Ortalığı yangın yerine çeviren Sibel Can, sevenlerinden tam not aldı. İşte merak edilen tüm detaylar…