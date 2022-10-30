- 30 Eki 2022 - 20:25 G: 30 Eki 2022 - 20:51

Sibel Can Göğüs Dekoltesiyle Tüm Çekiciliğini Kanıtladı! “Gelininden Daha Güzel” Bir Kez Daha Kraliçe Olduğunu Kanıtladı; Ortalık Yangın Yerine Döndü!

Masmavi gözleriyle, bambaşka bir aurasıyla nefesleri kesen Sibel Can, göğüs dekoltesiyle tüm çekiciliğini kanıtladı. “Gelininden daha güzel” yorumlarına neden olan Sibel Can, bir kez daha kraliçe olduğunu kanıtladı. Ortalığı yangın yerine çeviren Sibel Can, sevenlerinden tam not aldı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz aylarda oğlu Engin Can Ural’ı evlendiren Sibel Can, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Güzeller güzeli Sibel Can’ın düğünde gelini Merve Kaya’dan daha çok konuşulmuştu. Gerek danslarıyla gerek kıyafet tercihleriyle dikkatleri ve tüm gözlerini üzerine çeken Sibel Can, düğünden ancak bir gün sonra gelini Merve Kaya’yı takip etmeye başlamıştı. Sadece hayatında kalıcı gördüğü isimleri ve işini takip eden Sibel Can, sosyal medya üzerinden göğüs dekolteli bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Eki 2022 - 20:25 Ankara- Yaşam

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