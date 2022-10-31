TOKİ’ye Başvuranlar Aman Dikkat! Son Dakika Haberi Geldi; Eğer Bunu Yapmadıysanız İşleminiz Reddedilebilir… Çarşamba Günü Tüm Film Kopacak! Neler Oluyor?

Ülkemizin her yerinde 2+1 ve 3+1 daireli konutlar inşa etmeye başlayacak olan TOKİ 250 bin konutun altına imzasını atmıştı. Tam tamına 250 bin kişiye ev sahibi olma fırsatı tanıyacak olan TOKİ, son uyarıları yapmaya başladı. Kura çekimlerine günler kala yapılan bir hatanın ise bir yıla mal olabileceği görülmüş oldu. Peki, neler oluyor?

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