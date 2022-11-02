TikTok Fenomeni Çılgın Dondurmacı Kimdir? Çılgın Dondurmacı Nasıl Ünlü Oldu? Artık Paraya Para Demiyor!

Sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri olan Çılgın Dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç, şimdilerde çektiği son video ile gündemlerden düşmez hale geldi. Özellikle de iki Rus turist ile dans ettiği anlarla sosyal medyanın gündemine oturan Mehmet Dinç, özel yaşamı ile de merak edilmeye başlandı. Öte yandan Mehmet Dinç’in asıl mesleği herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı kimdir? Çılgın Dondurmacı nasıl ünlü oldu? Çılgın Dondurmacı asıl mesleği ne, ne kadar para kazanıyor, aslen nereli? İşte, detaylar…