TikTok Fenomeni Çılgın Dondurmacı Kimdir? Çılgın Dondurmacı Nasıl Ünlü Oldu? Artık Paraya Para Demiyor!
Sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri olan Çılgın Dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç, şimdilerde çektiği son video ile gündemlerden düşmez hale geldi. Özellikle de iki Rus turist ile dans ettiği anlarla sosyal medyanın gündemine oturan Mehmet Dinç, özel yaşamı ile de merak edilmeye başlandı İşte Çılgın Dondurmacı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri olan Çılgın Dondurmacı lakaplı Mehmet Dinç, şimdilerde çektiği son video ile gündemlerden düşmez hale geldi. Özellikle de iki Rus turist ile dans ettiği anlarla sosyal medyanın gündemine oturan Mehmet Dinç, özel yaşamı ile de merak edilmeye başlandı. Öte yandan Mehmet Dinç’in asıl mesleği herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, TikTok fenomeni Çılgın Dondurmacı kimdir? Çılgın Dondurmacı nasıl ünlü oldu? Çılgın Dondurmacı asıl mesleği ne, ne kadar para kazanıyor, aslen nereli? İşte, detaylar…
02 Kas 2022 - 16:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.