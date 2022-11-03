Demet Özdemir’in Tekne Pozu Nefesleri Kesti! Tulumunun Fermuarını İndirdikçe İndirdi; Minicik Şortuyla Vücut Şov Yaptı! “Aman Oğuzhan Boşanmasın!” Neler Oluyor?
Dünyayla Benim Aramda dizisinde boy gösteren güzeller güzeli oyuncu Demet Özdemir’in tekne pozları nefesleri kökten kesti. Tulumunun fermuarını indirerek göğüs dekoltesi vermekten kaçınmayan Demet Özdemir, minicik şortuyla vücut şov yaptı! “Aman, Oğuzhan Koç görmesin! Boşanır” yorumlarını alan Demet Özdemir, resmen büyüledi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başarılı oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz aylarda biricik aşkı Oğuzhan Koç’la milyonların konuştuğu bir düğüne imza atmıştı. Gelinlikleriyle dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, tepkileri toplamıştı. Gelen yorumlar tepkileri toplayınca Demet Özdemir, üzüldüğünü itiraf etmişti. Güzel oyuncu Demet Özdemir’in sosyal medyada yayılan minicik tulumu ise akılları başlardan aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.