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03 Kas 2022 - 23:03

Demet Özdemir’in Tekne Pozu Nefesleri Kesti! Tulumunun Fermuarını İndirdikçe İndirdi; Minicik Şortuyla Vücut Şov Yaptı! “Aman Oğuzhan Boşanmasın!” Neler Oluyor?

Dünyayla Benim Aramda dizisinde boy gösteren güzeller güzeli oyuncu Demet Özdemir’in tekne pozları nefesleri kökten kesti. Tulumunun fermuarını indirerek göğüs dekoltesi vermekten kaçınmayan Demet Özdemir, minicik şortuyla vücut şov yaptı! “Aman, Oğuzhan Koç görmesin! Boşanır” yorumlarını alan Demet Özdemir, resmen büyüledi. İşte merak edilen tüm detaylar…