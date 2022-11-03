- 03 Kas 2022 - 23:27 G: 04 Kas 2022 - 00:08

Pınar Deniz Kameraya Eğilip Göğüs Dekolteli Poz Vermesi Olay Oldu! Leoparlı Mini Elbisesiyle Yaktı Geçti! “Afet!”

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu’yla Yargı dizisinde fırtınalar estiren Pınar Deniz, çekiciliğini konuşturan bir poza daha imzasını attı! Kameraya doğru eğilerek nefesleri kesen Pınar Deniz’in leopar desenli eteği ve crop bluzu ortalığın yanıp tutuşmasına neden oldu. Hem güzelliğiyle hem de fiziğiyle “Afet” yorumlarını alan Pınar Deniz, Instagram’ı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Vatanım Sensin dizisiyle ününe ün katan Pınar Deniz, Yargı dizisinde göstermiş olduğu performansla ekranların aranan yüzü olmuştu. Avukat Ceylin karakteriyle seyircileri büyüleyen Pınar Deniz, her bölümde ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösteriyordu. Teklif üzerine teklif alan Pınar Deniz’in bir dergi için verdiği pozlar başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Kas 2022 - 23:27 Ankara- Yaşam

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