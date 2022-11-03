Pınar Deniz Kameraya Eğilip Göğüs Dekolteli Poz Vermesi Olay Oldu! Leoparlı Mini Elbisesiyle Yaktı Geçti! “Afet!”

Vatanım Sensin dizisiyle ününe ün katan Pınar Deniz, Yargı dizisinde göstermiş olduğu performansla ekranların aranan yüzü olmuştu. Avukat Ceylin karakteriyle seyircileri büyüleyen Pınar Deniz, her bölümde ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösteriyordu. Teklif üzerine teklif alan Pınar Deniz’in bir dergi için verdiği pozlar başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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