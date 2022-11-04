- 04 Kas 2022 - 11:28 G: 04 Kas 2022 - 11:32

Serenay Sarıkaya'nın Pırıltılı Mini Eteği Ortalığı Karıştırdı! Sadece Kalçasıyla Öyle Bir Poz Verdi Ki... “Kurşun Atar Kurşun Yerim!” Fiziği, Güzelliği, Boyu, Posu...

Hem Türkiye’de hem de dünyada adından sıklıkla söz ettiren Serenay Sarıkaya’nın pırıltılı mini eteği ortalığı karıştırdı. Sadece kalçasıyla öyle bir poz verdi ki görenlerin aklı yerinden oynadı, yüreği yandı. Güzelliği, fiziği ve endamıyla akıllara durgunluk veren ünlü oyuncu Sarıkaya’nın sosyal medyayı sallayan o kareleri ise yürekleri hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle akılları yerinden oynatan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da en çok konuşulan isimlerden birisi olmaya devam ediyor. Sosyal medya ve magazin gündeminin adından en çok bahsettiren ünlülerinden birisi olan Serenay Sarıkaya, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabında yaptığı paylaşımla da dudak uçuklatmaya devam ediyor.

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04 Kas 2022 - 11:28 Ankara- Yaşam

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Serenay Sarıkaya'nın Pırıltılı Mini Eteği Ortalığı Karıştırdı! Sadece Kalçasıyla Öyle Bir Poz Verdi Ki... “Kurşun Atar Kurşun Yerim!” Fiziği, Güzelliği, Boyu, Posu... mask
Serenay Sarıkaya'nın Pırıltılı Mini Eteği Ortalığı Karıştırdı! Sadece Kalçasıyla Öyle Bir Poz Verdi Ki... “Kurşun Atar Kurşun Yerim!” Fiziği, Güzelliği, Boyu, Posu...
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