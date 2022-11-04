Serenay Sarıkaya'nın Pırıltılı Mini Eteği Ortalığı Karıştırdı! Sadece Kalçasıyla Öyle Bir Poz Verdi Ki... “Kurşun Atar Kurşun Yerim!” Fiziği, Güzelliği, Boyu, Posu...
Hem Türkiye’de hem de dünyada adından sıklıkla söz ettiren Serenay Sarıkaya’nın pırıltılı mini eteği ortalığı karıştırdı. Sadece kalçasıyla öyle bir poz verdi ki görenlerin aklı yerinden oynadı, yüreği yandı. Güzelliği, fiziği ve endamıyla akıllara durgunluk veren ünlü oyuncu Sarıkaya’nın sosyal medyayı sallayan o kareleri ise yürekleri hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle akılları yerinden oynatan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da en çok konuşulan isimlerden birisi olmaya devam ediyor. Sosyal medya ve magazin gündeminin adından en çok bahsettiren ünlülerinden birisi olan Serenay Sarıkaya, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabında yaptığı paylaşımla da dudak uçuklatmaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.