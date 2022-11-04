Serenay Sarıkaya'nın Pırıltılı Mini Eteği Ortalığı Karıştırdı! Sadece Kalçasıyla Öyle Bir Poz Verdi Ki... “Kurşun Atar Kurşun Yerim!” Fiziği, Güzelliği, Boyu, Posu...

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle akılları yerinden oynatan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da en çok konuşulan isimlerden birisi olmaya devam ediyor. Sosyal medya ve magazin gündeminin adından en çok bahsettiren ünlülerinden birisi olan Serenay Sarıkaya, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabında yaptığı paylaşımla da dudak uçuklatmaya devam ediyor.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!