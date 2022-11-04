Acun Ilıcalı Kafasını Duvarlara Vurmaya Başladı! “Eline Neye Atsa Orayı Kurutuyor...” Yine Elinde Patlak Verdi! Final Kararı Kesinleşti Kesinleşecek! Neler Oluyor?
Dünyaca ünlü yapımcı Acun Ilıcalı kafasını duvarlara vurmaya başladı. Sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getiren bir konu öyle bir patlak verdi ki final kararı kesinleşti. Neler olduğuna inanamayacaksınız. Ortalığı yangın yerine çeviren bu haberle birlikte herkesin nefes kesilecek. İşte, herkesi şaşkına döndüren bu olay ve konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar!
Sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getiren bir haberle birlikte herkes şaşkına dönerken TV8 ekranlarında yayınlanan Tuzak dizisinin sonu geldi şeklindeki haberlerin ise ardı arkası kesilmedi. Reytingleri teker teker inceleyen kişilerce öne sürülen bu haberle birlikte nefesler tutuldu ve ünlü yapımcı Acun Ilıcalı’dan bir cevap beklemeye başladı. Peki, neydi bu haber?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.