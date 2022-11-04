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04 Kas 2022 - 12:04

Acun Ilıcalı Kafasını Duvarlara Vurmaya Başladı! “Eline Neye Atsa Orayı Kurutuyor...” Yine Elinde Patlak Verdi! Final Kararı Kesinleşti Kesinleşecek! Neler Oluyor?

Dünyaca ünlü yapımcı Acun Ilıcalı kafasını duvarlara vurmaya başladı. Sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getiren bir konu öyle bir patlak verdi ki final kararı kesinleşti. Neler olduğuna inanamayacaksınız. Ortalığı yangın yerine çeviren bu haberle birlikte herkesin nefes kesilecek. İşte, herkesi şaşkına döndüren bu olay ve konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar!