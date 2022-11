Survivor Nisa Öyle Bir Anlaşma Yaptı Ki… “Acun Sen Ünlü Ettin Bunu!” Görenlerin Ağzı Yarım Metre Açık Kaldı! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarından haziran ayının sonu itibariyle ayrılan Survivor All Star 2022 yarışmasını şampiyon olarak bitiren Nisa Bölükbaşı, şimdilerde yeni projelerde yer almaya başlayacağı haberleri ile gündeme gelir oldu. Survivor All Star 2022 yarışmasının şampiyonu Nisa Bölükbaşı’nın yeni projesini duyanlar şaşkınlığını gizleyemezken; şampiyondan beklenen açıklama geçtiğimiz gün geldi. Peki, Survivor All Star 2022 yarışması şampiyonu Nisa Bölükbaşı şimdi ne yapıyor? Nisa Bölükbaşı hangi projede yer alacak? Nisa Bölükbaşı oyuncu mu oldu? İşte, detaylar…

