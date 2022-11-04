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04 Kas 2022 - 20:09

Survivor Ayşe’nin TikTok Videosu Tepkileri Topladı! “IQ Seviyesi 20!” Linçler Arka Arkaya Geliyor; Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Acun Ilıcalı Bile Kıpkırmızı Olacak…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ününe ün katan Ayşe Yüksel’in TikTok videosunu görenler tepkileri yağdırdı. Çok sert tepkiler alan Ayşe Yüksel’e birçok kişi ise “IQ seviyesi 20” yorumlarında bulundular! Linçleri arka arkaya alan Ayşe Yüksel’in bu hallerini görünce Acun Ilıcalı’nın bile kıpkırmızı olacağına dair yorumlar yapıldı. İşte merak edilen tüm detaylar…