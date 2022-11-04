Survivor Ayşe’nin TikTok Videosu Tepkileri Topladı! “IQ Seviyesi 20!” Linçler Arka Arkaya Geliyor; Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Acun Ilıcalı Bile Kıpkırmızı Olacak…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ününe ün katan Ayşe Yüksel’in TikTok videosunu görenler tepkileri yağdırdı. Çok sert tepkiler alan Ayşe Yüksel’e birçok kişi ise “IQ seviyesi 20” yorumlarında bulundular! Linçleri arka arkaya alan Ayşe Yüksel’in bu hallerini görünce Acun Ilıcalı’nın bile kıpkırmızı olacağına dair yorumlar yapıldı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yarışmasında ilk kez görünen Ayşe Yüksel, hal ve tavırlarıyla milyonların kalbinde taht kurmuştu. Survivor 2021 yarışmasından bir yıl sonra Survivor 2022 yarışmasına katılan başarılı isim Ayşe Yüksel, yarışmadan 4 olarak ayrılmıştı. Yarışmadan sonra bambaşka birisine dönüşen Ayşe Yüksel’in son paylaşımı tepkileri arka arkaya aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.