Burcu Özberk’in 3 Milyon Liranın Üstündeki Pozları Olay Oldu! Hem Kasığına Kadar Açtı, Hem Dekoltesiyle Alev Alev Yaktı! “Nesin Sen Ya!”
En son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde boy gösteren güzeller güzeli oyuncu Burcu Özberk, 3 milyon lira değerindeki aracını üzerindeki pozlarıyla başları döndürdü, olay yarattı. Hem kasığına kadar açılan hem de göğüs dekolteli bir kıyafet giyen Burcu Özberk’in bu halleri hayranlarından tam not aldı. Hayranlarından “Nesin sen ya” yorumlarını alan Burcu Özberk, güzelliğiyle baş döndürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Yakın zamanda Murat Boz’la başrollerinde bulunduğu Rüyanda Görürsün isimli filmle sevenlerinin karşısına çıkacak olan Burcu Özberk’in hayat üflediği karakter büyük bir merak konusu olmuştu. Murat Boz’la çalışmaktan büyük bir keyif aldığını dile getiren Burcu Özberk’in film çekimlerinin bitimiyle birlikte yeni projeler için çalışmalara başladığı biliniyordu. Peki, güzel oyuncu Burcu Özberk nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.