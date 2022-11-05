Survivor 2023 Yarışmasının Kadrosu Belli Oldu! Ünlüler ve Gönüller Takımında Öyle İsimler Var Ki, Her Gün Ayrı Bir Tantana Kopacak! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 için çalışmalar son gaz devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımında öyle isimler var ki, görenler “Her gün ayrı bir tantana kopacak” yorumları yapıldı! Peki, Survivor 2023 yarışması ne zaman başlayacak, takımlarda hangi isimler olacak?
Acun Medya tarafından her yıl düzenli olarak ekranlara getirilen Survivor yarışması, geçtiğimiz sezonu oldukça olaylı bir biçimde kapatmıştı. Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı finalinde kupayı kazanan isim Nisa Bölükbaşı olmuştu. Yarışma boyunca performansı düşük olan Nisa Bölükbaşı’nın kupayı kazanması tepkilerin artmasına neden olmuştu. Acun Ilıcalı hal böyle olunca; Survivor 2023’u performansa değil, akla dayalı bir biçime getirmişti. Peki, Survivor 2023 yarışmasının kadrosunda kimler olacak?
Şubat ayının ilk günlerinde ekranlarda olacağı bilinen Survivor yarışmasında format komple değişti. Acun Ilıcalı yaşanan format değişikliği hakkında ise “Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak.” açıklamasında bulunmuştu. Yarışmaya başvuru yapmak isteyen adaylara özel ise bir link açıldı! İşte Survivor yarışmasına başvuru linki ve yarışmada bulunacak olan isimler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.