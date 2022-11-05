- 05 Kas 2022 - 16:08

Survivor 2023 Yarışmasının Kadrosu Belli Oldu! Ünlüler ve Gönüller Takımında Öyle İsimler Var Ki, Her Gün Ayrı Bir Tantana Kopacak! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 için çalışmalar son gaz devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımında öyle isimler var ki, görenler “Her gün ayrı bir tantana kopacak” yorumları yapıldı! Peki, Survivor 2023 yarışması ne zaman başlayacak, takımlarda hangi isimler olacak?

Acun Medya tarafından her yıl düzenli olarak ekranlara getirilen Survivor yarışması, geçtiğimiz sezonu oldukça olaylı bir biçimde kapatmıştı. Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı finalinde kupayı kazanan isim Nisa Bölükbaşı olmuştu. Yarışma boyunca performansı düşük olan Nisa Bölükbaşı’nın kupayı kazanması tepkilerin artmasına neden olmuştu. Acun Ilıcalı hal böyle olunca; Survivor 2023’u performansa değil, akla dayalı bir biçime getirmişti. Peki, Survivor 2023 yarışmasının kadrosunda kimler olacak?

Şubat ayının ilk günlerinde ekranlarda olacağı bilinen Survivor yarışmasında format komple değişti. Acun Ilıcalı yaşanan format değişikliği hakkında ise “Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak.” açıklamasında bulunmuştu. Yarışmaya başvuru yapmak isteyen adaylara özel ise bir link açıldı! İşte Survivor yarışmasına başvuru linki ve yarışmada bulunacak olan isimler…

 

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Kas 2022 - 16:08 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Ajda Pekkan’dan Kahreden Haber Geldi… Ajda Pekkan’a Ne Oldu? Ajda Pekkan’ın Hastalığı Nedir? mask
Ajda Pekkan’dan Kahreden Haber Geldi… Ajda Pekkan’a Ne Oldu? Ajda Pekkan’ın Hastalığı Nedir?
Kadir Ezildi’nin Sevgilisi Eda Özkorucuklu Kimdir? Eda Özkorucuklu Kaç Yaşındadır, Nerelidir? mask
Kadir Ezildi’nin Sevgilisi Eda Özkorucuklu Kimdir? Eda Özkorucuklu Kaç Yaşındadır, Nerelidir?
Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan’ın Nasıl Tanıştığını Duyunca Şok Olacaksınız! Meğer İkiliyi O Dizi Bir Araya Getirmiş! Neler Oluyor? mask
Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan’ın Nasıl Tanıştığını Duyunca Şok Olacaksınız! Meğer İkiliyi O Dizi Bir Araya Getirmiş! Neler Oluyor?
Yağmur Şahbazova Kimdir, Kaç Yaşındadır? Yağmur Şahbazova’nın Oynadığı Dizileri Duyunca Şok Olacaksınız! Meğer… mask
Yağmur Şahbazova Kimdir, Kaç Yaşındadır? Yağmur Şahbazova’nın Oynadığı Dizileri Duyunca Şok Olacaksınız! Meğer…
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! “Boşanma Sebebi!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor… mask
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! “Boşanma Sebebi!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor…
Kadir Doğulu'dan Biricik Karısına Öyle Bir Jest Yaptı Ki... “Siz Aklınızı Kaçırmışsınız!” Duyanın Elleri Kolları Titriyor; “Zengin Adamın Hali Bir Başka...” mask
Kadir Doğulu'dan Biricik Karısına Öyle Bir Jest Yaptı Ki... “Siz Aklınızı Kaçırmışsınız!” Duyanın Elleri Kolları Titriyor; “Zengin Adamın Hali Bir Başka...”
Masterchef Yarışmacıları Davalık Oldu! Birbirlerinin Yüzlerine Bile Bakmıyorlardı; Solukluk Mahkemede Alındı! Şefler “Yapmayın, Etmeyin” Demişti Ama… Neler Oldu Neler? mask
Masterchef Yarışmacıları Davalık Oldu! Birbirlerinin Yüzlerine Bile Bakmıyorlardı; Solukluk Mahkemede Alındı! Şefler “Yapmayın, Etmeyin” Demişti Ama… Neler Oldu Neler?
Berdan Mardini Kimdir, Kaç Yaşındadır? Berdan Mardini Nasıl Ünlü Oldu? Berdan Mardini’nin Hayat Hikayesi Şok Etti! mask
Berdan Mardini Kimdir, Kaç Yaşındadır? Berdan Mardini Nasıl Ünlü Oldu? Berdan Mardini’nin Hayat Hikayesi Şok Etti!
Kenan İmirzalıoğlu'nun O Hallerini Hiç Görmediniz! Kayıt Durunca Bambaşka Birisine Döndü; Sandalyeyle Saldırdı... “Yok Artık!” Sinem Kobal Görse Yıkılır... mask
Kenan İmirzalıoğlu'nun O Hallerini Hiç Görmediniz! Kayıt Durunca Bambaşka Birisine Döndü; Sandalyeyle Saldırdı... “Yok Artık!” Sinem Kobal Görse Yıkılır...
Yalı Çapkını Dizisinde Seyran İfakat'ı Çok Fena Patlattı! Halis Ağa Kolundan Tuttuğu Gibi Kapıya Atacak... “Utanmaz, Ahlaksız!” Neler Oluyor? mask
Yalı Çapkını Dizisinde Seyran İfakat'ı Çok Fena Patlattı! Halis Ağa Kolundan Tuttuğu Gibi Kapıya Atacak... “Utanmaz, Ahlaksız!” Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yağmur Şahbazova Kimdir, Kaç Yaşındadır? Yağmur Şahbazova’nın Oynadığı Dizileri Duyunca Şok Olacaksınız! Meğer… mask
Yağmur Şahbazova Kimdir, Kaç Yaşındadır? Yağmur Şahbazova’nın Oynadığı Dizileri Duyunca Şok Olacaksınız! Meğer…
Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan’ın Nasıl Tanıştığını Duyunca Şok Olacaksınız! Meğer İkiliyi O Dizi Bir Araya Getirmiş! Neler Oluyor? mask
Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan’ın Nasıl Tanıştığını Duyunca Şok Olacaksınız! Meğer İkiliyi O Dizi Bir Araya Getirmiş! Neler Oluyor?
Çaykur 5 Kiloluk Çay Sadece 5 Lira! Kilosu 1 Liraya Gelince Kapış Kapış Satılmaya Başlandı; Yapmanız Gereken Tek Şey… Hemen Alın! mask
Çaykur 5 Kiloluk Çay Sadece 5 Lira! Kilosu 1 Liraya Gelince Kapış Kapış Satılmaya Başlandı; Yapmanız Gereken Tek Şey… Hemen Alın!
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! “Boşanma Sebebi!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor… mask
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! “Boşanma Sebebi!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor…
Survivor 2023 Yarışmasının Kadrosu Belli Oldu! Ünlüler ve Gönüller Takımında Öyle İsimler Var Ki, Her Gün Ayrı Bir Tantana Kopacak! Neler Oluyor? mask
Survivor 2023 Yarışmasının Kadrosu Belli Oldu! Ünlüler ve Gönüller Takımında Öyle İsimler Var Ki, Her Gün Ayrı Bir Tantana Kopacak! Neler Oluyor?
Türkan Şoray’ın Eski Eşi Cihan Ünal Kimdir? Cihan Ünal ve Türkan Şoray Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer… mask
Türkan Şoray’ın Eski Eşi Cihan Ünal Kimdir? Cihan Ünal ve Türkan Şoray Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL