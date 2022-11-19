Emekliye Ödenecek Promosyon Miktarı Arttı! Bankalar Tarihi Güncellendi! Ziraat Bankası, Halk Bank, Yapı Kredi… Tek Bir Şart Var; Kabul Edilir Edilmez 5 Dakikada Hesapta…

Emeklilerin ek gelir olarak gördüğü banka promosyonlarında beklenen artış gerçekleşti. SGK ile anlaşmaya varan bankalar, 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle maaşa göre ödedikleri promosyon tutarlarında artışa gitti. Öte yandan her banka güncel promosyon tutarlarını açıklamaya başladı. Peki, kamu bankaları promosyon tutarı ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek hangi banka promosyon veriyor? İşte, detaylar…

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