Kredi Kartı Borcu Olanlara Müjde Üzerine Müjde! Hepsi Tek Tek Silinmeye Başladı; Sonunda Rahat Bir Nefes Alınacak… Son Dakika Bilgisi Geldi!
Kredi kartı ve krediye bir kez elini vermiş birisinin bir daha kurtulması çok olası durmuyor. Kredi kartı ve kredi borcu olanlara ise büyük müjde verildi! Hepsinin tek tek silineceğini duyurulunca birçok kişi rahat bir nefes aldı. Gelen son dakika bilgisini duyanlar sevinçten olduğu yere sığamadı. Peki, hangi borçlar ne zaman silinecek?
Her şeye zam gelmesi ve enflasyon oranlarının artmasıyla birlikte yaşam şartlarına yetişemeyen kişiler belli bir miktarda kredi çekerek ya da kredi kartı temin ederek; o an için anı kurtarmaya çalışıyor ama sonra her şey daha karmaşık bir hale geliyor. Kredi kartından kurtulmak için kredi çekenler ise yine aynı bataklığa sürüklenen kişiler arasında bulunuyor. Peki, kredi kartı borçları ne zaman silinecek?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.