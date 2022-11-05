Seda Bakan’ın 1 Saat İçerisindeki Değişimi Dudak Uçuklattı! “Ne Kadar Güzelsin!” Hadise Bile Gözlerine İnanamadı… Yorumlar Gırla!
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan Seda Bakan, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile herkesi hayrete düşürdü. Şimdilerde ikinci çocuğunu büyütmek üzere olan Seda Bakan, annelikten dert yandığı paylaşımından sadece bir saat sonra paylaştığı fotoğraf ile takipçilerinin ağzını açık bıraktı. İşte o değişimin detayları...
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan Seda Bakan, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile herkesi hayrete düşürdü. Şimdilerde ikinci çocuğunu büyütmek üzere olan Seda Bakan, annelikten dert yandığı paylaşımından sadece bir saat sonra paylaştığı fotoğraf ile takipçilerinin ağzını açık bıraktı. Seda Bakan’ın o hallerine gelen yorumlar ise, yüzleri gülümsetecek cinstendi. Peki, Seda Bakan ne paylaştı? Seda Bakan nasıl bir paylaşım yaptı? Seda Bakan’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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05 Kas 2022 - 16:13 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.