Hande Erçel’in Köpeğinin Instagram Hesabı Şok Etti! Takipçisi Sayısını Duyanların Nutku Tutuluyor; Paylaşımlar Akla Hayale Sığmıyor! “Ne Yaptın Hande Sen!”
Sen Çal Kapımı dizisiyle milyonların dikkatini üzerine çeken Hande Erçel’in köpeğinin Instagram hesabının bulunması ayrı bir şok, takipçi sayısı ise bambaşka bir şok yaşattı. Görenlerin nutkunun tutulmasına neden olan Hande Erçel’in köpeği için yapılan paylaşımlar ise akla hayale sığmıyor! İşte milyonların “Ne yaptın Hande sen” dediği o paylaşımlar…
Geçtiğimiz yıllarda tanıştığı Kerem Bürsin’le 10 ay kadar sevgili olan Hande Erçel, sessiz sedasız ayrılma kararı almıştı. 8 ay kadar ayrı kalan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, kısa bir süre önce yeniden barışmışlardı. Henüz birbirlerini Instagram’dan takip etmeyen Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti, hayranlarının dikkatlerini üzerine çekiyordu. Hande Erçel’in köpeğinin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.