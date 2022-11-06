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06 Kas 2022 - 11:28

Hande Erçel’in Köpeğinin Instagram Hesabı Şok Etti! Takipçisi Sayısını Duyanların Nutku Tutuluyor; Paylaşımlar Akla Hayale Sığmıyor! “Ne Yaptın Hande Sen!”

Sen Çal Kapımı dizisiyle milyonların dikkatini üzerine çeken Hande Erçel’in köpeğinin Instagram hesabının bulunması ayrı bir şok, takipçi sayısı ise bambaşka bir şok yaşattı. Görenlerin nutkunun tutulmasına neden olan Hande Erçel’in köpeği için yapılan paylaşımlar ise akla hayale sığmıyor! İşte milyonların “Ne yaptın Hande sen” dediği o paylaşımlar…