- 06 Kas 2022 - 11:28 G: 06 Kas 2022 - 11:44

Hande Erçel’in Köpeğinin Instagram Hesabı Şok Etti! Takipçisi Sayısını Duyanların Nutku Tutuluyor; Paylaşımlar Akla Hayale Sığmıyor! “Ne Yaptın Hande Sen!”

Sen Çal Kapımı dizisiyle milyonların dikkatini üzerine çeken Hande Erçel’in köpeğinin Instagram hesabının bulunması ayrı bir şok, takipçi sayısı ise bambaşka bir şok yaşattı. Görenlerin nutkunun tutulmasına neden olan Hande Erçel’in köpeği için yapılan paylaşımlar ise akla hayale sığmıyor! İşte milyonların “Ne yaptın Hande sen” dediği o paylaşımlar…

Geçtiğimiz yıllarda tanıştığı Kerem Bürsin’le 10 ay kadar sevgili olan Hande Erçel, sessiz sedasız ayrılma kararı almıştı. 8 ay kadar ayrı kalan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, kısa bir süre önce yeniden barışmışlardı. Henüz birbirlerini Instagram’dan takip etmeyen Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti, hayranlarının dikkatlerini üzerine çekiyordu. Hande Erçel’in köpeğinin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

06 Kas 2022 - 11:28 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Afra Saraçoğlu ve Serenay Sarıkaya’nın O Görseli İçleri Titretti! Görenler “Maşallah” Diyemeden Yapamıyor! “Ülkenin Güzellik Oranı Yüksekse Sebebi Sizsiniz!” Yorumlar Gırla… mask
Afra Saraçoğlu ve Serenay Sarıkaya’nın O Görseli İçleri Titretti! Görenler “Maşallah” Diyemeden Yapamıyor! “Ülkenin Güzellik Oranı Yüksekse Sebebi Sizsiniz!” Yorumlar Gırla…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Derya, Türkan'nın Gözünü Açtı! Sözleriyle Milyonların Sesi Oldu! Hayatı Boyunca Böyle Rencide Edilmemişti… Üç Kız Kardeş 25. Bölüm Fragmanı İzle mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Derya, Türkan'nın Gözünü Açtı! Sözleriyle Milyonların Sesi Oldu! Hayatı Boyunca Böyle Rencide Edilmemişti… Üç Kız Kardeş 25. Bölüm Fragmanı İzle
Hafsanur Sancaktutan’ın Ateşli Öpüşme Sahnesi Başına Bela Oldu! “Kaç Senedir Öpüşmüyorsun! Vakumlamışsın…” Mastürbasyondan Sonra Bunu da Yaptı! Neler Oldu Neler… mask
Hafsanur Sancaktutan’ın Ateşli Öpüşme Sahnesi Başına Bela Oldu! “Kaç Senedir Öpüşmüyorsun! Vakumlamışsın…” Mastürbasyondan Sonra Bunu da Yaptı! Neler Oldu Neler…
Kadir Ezildi’nin Artık Bir Sevgilisi Var! Sır Gibi Saklamış...O Pozla İfşa Oldu! Eda Özkorucuklu Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Eda Özkorucuklu Kimdir, Aslen Nerelidir mask
Kadir Ezildi’nin Artık Bir Sevgilisi Var! Sır Gibi Saklamış...O Pozla İfşa Oldu! Eda Özkorucuklu Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Eda Özkorucuklu Kimdir, Aslen Nerelidir
Masterchef Yarışmasında Bu Akşam Eleme Yok! Öyle Bir İsim Yarışmadan Çekiliyor Ki… Şefler “Yapma, Etme” Dedi Ama Kimse İkna Edemedi! Sıtkı Sıyrılınca… mask
Masterchef Yarışmasında Bu Akşam Eleme Yok! Öyle Bir İsim Yarışmadan Çekiliyor Ki… Şefler “Yapma, Etme” Dedi Ama Kimse İkna Edemedi! Sıtkı Sıyrılınca…
Yemin Dizisinin Narin'i Yağmur Şahbazova’nın Oynadığı Dizileri Duyunca Şok Olacaksınız! Yağmur Şahbazova Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Yemin Dizisinin Narin'i Yağmur Şahbazova’nın Oynadığı Dizileri Duyunca Şok Olacaksınız! Yağmur Şahbazova Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Masterchef Fatma Nur’un Kredi Borcu Başına Bela Oldu! Mehmet Şef Düğmeye Bastı, Yaşananlar Seyirci Buz Kesti! “Kılıksız Fatma Nur! Bunu da mı Yaptın!” mask
Masterchef Fatma Nur’un Kredi Borcu Başına Bela Oldu! Mehmet Şef Düğmeye Bastı, Yaşananlar Seyirci Buz Kesti! “Kılıksız Fatma Nur! Bunu da mı Yaptın!”
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Gülten’i Selin Genç'in Uçan Eteği Şok Etti! Dekolte Pozları Olay Oldu! Çukurova'yı Yakıp Yıktı! Hande Erçel’i Beşe Katladı… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Gülten’i Selin Genç'in Uçan Eteği Şok Etti! Dekolte Pozları Olay Oldu! Çukurova'yı Yakıp Yıktı! Hande Erçel’i Beşe Katladı…
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Avukat Babası Geri Döndü! Yıllar Sonra Neden Döndüğü Belli Oldu! Nalan’ın Karşısına Çıkıp Her şeyi Anlatıyor! “Senin Gibi Baba Olmaz Olsun!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Avukat Babası Geri Döndü! Yıllar Sonra Neden Döndüğü Belli Oldu! Nalan’ın Karşısına Çıkıp Her şeyi Anlatıyor! “Senin Gibi Baba Olmaz Olsun!”
Tuzak Dizisi Yasak Elma'ya Döndü! Önce Oğluyla Eşinin Yatak Vidosu, Şimdi de Bu... Her Şey Canlı Yayından Naklen Aktarıldı! Seyirci Utançtan Kıpkırmızı Oldu! mask
Tuzak Dizisi Yasak Elma'ya Döndü! Önce Oğluyla Eşinin Yatak Vidosu, Şimdi de Bu... Her Şey Canlı Yayından Naklen Aktarıldı! Seyirci Utançtan Kıpkırmızı Oldu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hande Erçel’in Köpeğinin Instagram Hesabı Şok Etti! Takipçisi Sayısını Duyanların Nutku Tutuluyor; Paylaşımlar Akla Hayale Sığmıyor! “Ne Yaptın Hande Sen!” mask
Hande Erçel’in Köpeğinin Instagram Hesabı Şok Etti! Takipçisi Sayısını Duyanların Nutku Tutuluyor; Paylaşımlar Akla Hayale Sığmıyor! “Ne Yaptın Hande Sen!”
Afra Saraçoğlu ve Serenay Sarıkaya’nın O Görseli İçleri Titretti! Görenler “Maşallah” Diyemeden Yapamıyor! “Ülkenin Güzellik Oranı Yüksekse Sebebi Sizsiniz!” Yorumlar Gırla… mask
Afra Saraçoğlu ve Serenay Sarıkaya’nın O Görseli İçleri Titretti! Görenler “Maşallah” Diyemeden Yapamıyor! “Ülkenin Güzellik Oranı Yüksekse Sebebi Sizsiniz!” Yorumlar Gırla…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Derya, Türkan'nın Gözünü Açtı! Sözleriyle Milyonların Sesi Oldu! Hayatı Boyunca Böyle Rencide Edilmemişti… Üç Kız Kardeş 25. Bölüm Fragmanı İzle mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Derya, Türkan'nın Gözünü Açtı! Sözleriyle Milyonların Sesi Oldu! Hayatı Boyunca Böyle Rencide Edilmemişti… Üç Kız Kardeş 25. Bölüm Fragmanı İzle
Hafsanur Sancaktutan’ın Ateşli Öpüşme Sahnesi Başına Bela Oldu! “Kaç Senedir Öpüşmüyorsun! Vakumlamışsın…” Mastürbasyondan Sonra Bunu da Yaptı! Neler Oldu Neler… mask
Hafsanur Sancaktutan’ın Ateşli Öpüşme Sahnesi Başına Bela Oldu! “Kaç Senedir Öpüşmüyorsun! Vakumlamışsın…” Mastürbasyondan Sonra Bunu da Yaptı! Neler Oldu Neler…
Kadir Ezildi’nin Artık Bir Sevgilisi Var! Sır Gibi Saklamış...O Pozla İfşa Oldu! Eda Özkorucuklu Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Eda Özkorucuklu Kimdir, Aslen Nerelidir mask
Kadir Ezildi’nin Artık Bir Sevgilisi Var! Sır Gibi Saklamış...O Pozla İfşa Oldu! Eda Özkorucuklu Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Eda Özkorucuklu Kimdir, Aslen Nerelidir
Emekliye Yeni Promosyon Müjdesi! Miktar ve Tarih Güncellendi! Ziraat Bankası, Halk Bank, Yapı Kredi… Tek Bir Şart Var; Kabul Edilir Edilmez 5 Dakikada Hesapta… mask
Emekliye Yeni Promosyon Müjdesi! Miktar ve Tarih Güncellendi! Ziraat Bankası, Halk Bank, Yapı Kredi… Tek Bir Şart Var; Kabul Edilir Edilmez 5 Dakikada Hesapta…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL