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06 Kas 2022 - 20:21

Survivor Ayşe’nin Aldığı Kilolar Başına Bela Oldu! İncecikti, Dal Gibiydi… Eski Hallerinden Eser Kalmadı; Gözler Yuvalarından Fırladı…

Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Ayşe Yüksel’e yarışmadan sonra bir haller oldu! Çok fena bir biçimde kilo aldığı görülen Ayşe Yüksel’e aşırı derecede kırıcı yorumlar yapıldı. Öyle ki, bir takipçisi “Dubaya dönmüşsün Ayşe” yorumlarında bulundu! İncecik dal gibi kızın bir an da bu denli kilo alması ise kafaları karıştırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…