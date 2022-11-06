- 06 Kas 2022 - 17:26 G: 06 Kas 2022 - 17:48

Masterchef Yarışmacısından Skandal Regl İtirafı! Mikrofonu Açık Kalınca Olanlar Oldu; Kimse Beklemiyordu… Twitter Resmen Zangır Zangır Sallanıyor! “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te olaylar bitmek nedir bilmiyor! Yarışmacıların birinden gelen regl itirafı, şok içerisinde bıraktı. Mikrofonu açık kalan yarışmacıdan duyulanlar ise Twiter’ı resmen zangır zangır salladı! Kimsenin beklemediği bu olay sonrasında birçok kişi “Yok artık” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde yine kavgalar gürültüler kopmuştu. Yarışmacıların, takımlarının kazanması adına kıyasıya vermiş olduğu mücadele, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Mavi takım son bireysellik oyununu kazanınca Kırmızı takım yeniden bireysellik mücadelesi vermişti. Yarışmadan ekranlara yansıyan birkaç saniye ise dikkatli seyircilerin gözünden kaçmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Kas 2022 - 17:26 Ankara- Yaşam

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