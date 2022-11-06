Masterchef Yarışmacısından Skandal Regl İtirafı! Mikrofonu Açık Kalınca Olanlar Oldu; Kimse Beklemiyordu… Twitter Resmen Zangır Zangır Sallanıyor! “Yok Artık!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde yine kavgalar gürültüler kopmuştu. Yarışmacıların, takımlarının kazanması adına kıyasıya vermiş olduğu mücadele, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Mavi takım son bireysellik oyununu kazanınca Kırmızı takım yeniden bireysellik mücadelesi vermişti. Yarışmadan ekranlara yansıyan birkaç saniye ise dikkatli seyircilerin gözünden kaçmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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