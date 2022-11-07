Defne Samyeli Çıtır Genç Kızları Tek Kalemde Sildirdi! “Sen 50 Yaşındaysan Ben 150 Yaşındayım!” İncecik Bel, Ateş Eden Çekicilik… Tarzını Gören Dilini Yutuyor!
Güzelliğiyle milyonların dikkatini üzerine çeken Defne Samyeli, çıtır genç kızları tek kalemde sildirdi. Kısa bir süre önce bir yaş daha alan ve 50 yaşına giren usta ismin o görsellerini görenler ise “Sen 50 yaşındaysan ben 150 yaşındayım” yorumlarında bulundular. İncecik belini ve ateş eden çekiciliğini bir kez daha konuşturan Samyeli’nin tarzı ise büyüledi! İşte merak edilen tüm detaylar…
En son olarak Sol Yanım isimli dizide bulunan Defne Samyeli, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyordu. Camdaki Kız dizisinden gelen Cana karakterini, başrol olmadığı için reddeden Defne Samyeli, oyunculuk kariyerine kısa bir ara vermişti. Artık sahnelerden sevenleriyle buluşan Samyeli’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarsa nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.