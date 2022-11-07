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07 Kas 2022 - 10:48

Defne Samyeli Çıtır Genç Kızları Tek Kalemde Sildirdi! “Sen 50 Yaşındaysan Ben 150 Yaşındayım!” İncecik Bel, Ateş Eden Çekicilik… Tarzını Gören Dilini Yutuyor!

Güzelliğiyle milyonların dikkatini üzerine çeken Defne Samyeli, çıtır genç kızları tek kalemde sildirdi. Kısa bir süre önce bir yaş daha alan ve 50 yaşına giren usta ismin o görsellerini görenler ise “Sen 50 yaşındaysan ben 150 yaşındayım” yorumlarında bulundular. İncecik belini ve ateş eden çekiciliğini bir kez daha konuşturan Samyeli’nin tarzı ise büyüledi! İşte merak edilen tüm detaylar…