- 07 Kas 2022 - 10:48 G: 07 Kas 2022 - 11:26

Defne Samyeli Çıtır Genç Kızları Tek Kalemde Sildirdi! “Sen 50 Yaşındaysan Ben 150 Yaşındayım!” İncecik Bel, Ateş Eden Çekicilik… Tarzını Gören Dilini Yutuyor!

Güzelliğiyle milyonların dikkatini üzerine çeken Defne Samyeli, çıtır genç kızları tek kalemde sildirdi. Kısa bir süre önce bir yaş daha alan ve 50 yaşına giren usta ismin o görsellerini görenler ise “Sen 50 yaşındaysan ben 150 yaşındayım” yorumlarında bulundular. İncecik belini ve ateş eden çekiciliğini bir kez daha konuşturan Samyeli’nin tarzı ise büyüledi! İşte merak edilen tüm detaylar…

En son olarak Sol Yanım isimli dizide bulunan Defne Samyeli, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyordu. Camdaki Kız dizisinden gelen Cana karakterini, başrol olmadığı için reddeden Defne Samyeli, oyunculuk kariyerine kısa bir ara vermişti. Artık sahnelerden sevenleriyle buluşan Samyeli’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarsa nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

07 Kas 2022 - 10:48 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası O İsim Oldu! Anlaşmalar Tamamladı; Usta İsim Gümbür Gümbür Geliyor! Nalan’ın Karşısına Dikilip Öyle Şeyler Anlatılacak Ki… mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası O İsim Oldu! Anlaşmalar Tamamladı; Usta İsim Gümbür Gümbür Geliyor! Nalan’ın Karşısına Dikilip Öyle Şeyler Anlatılacak Ki…
Yalı Çapkını Dizisinde Olaylar Karıştı! Suna Eniştesi Ferit'i Öptü... Gaziantep Ayağa Kalktı! Halis Ağa Evire Çevire… Neler Oluyor? mask
Yalı Çapkını Dizisinde Olaylar Karıştı! Suna Eniştesi Ferit'i Öptü... Gaziantep Ayağa Kalktı! Halis Ağa Evire Çevire… Neler Oluyor?
Masterchef Serpilay’ın Asıl Şimdi Paraya Para Demeyecek! Dükkanı Kapattı; İlk Uçakla Gidiyor… Şeflerin En Yakın Arkadaşı Öyle Bir Teklif Sundu Ki… mask
Masterchef Serpilay’ın Asıl Şimdi Paraya Para Demeyecek! Dükkanı Kapattı; İlk Uçakla Gidiyor… Şeflerin En Yakın Arkadaşı Öyle Bir Teklif Sundu Ki…
Kadir Ezildi’nin Artık Bir Sevgilisi Var! Sır Gibi Saklamış...O Pozla İfşa Oldu! Eda Özkorucuklu Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Eda Özkorucuklu Kimdir, Aslen Nerelidir mask
Kadir Ezildi’nin Artık Bir Sevgilisi Var! Sır Gibi Saklamış...O Pozla İfşa Oldu! Eda Özkorucuklu Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Eda Özkorucuklu Kimdir, Aslen Nerelidir
Yasak Elma Dizisinden Eda Ece’nin Ayrılığı Kesinleşti! Sevenlerinin Gözünden Yaşlar Şakır Şakır Akıyor… Yapımcı “Güle Güle” Deyince… Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinden Eda Ece’nin Ayrılığı Kesinleşti! Sevenlerinin Gözünden Yaşlar Şakır Şakır Akıyor… Yapımcı “Güle Güle” Deyince… Neler Oluyor?
Camdaki Kız Dizisinin Feride’si Dalga Konusu Oldu! Youtube Bu Görselleri Konuşuyor; “Mobese Feride’ye Bak Sen!” Yapım Ekibi Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Camdaki Kız Dizisinin Feride’si Dalga Konusu Oldu! Youtube Bu Görselleri Konuşuyor; “Mobese Feride’ye Bak Sen!” Yapım Ekibi Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Hande Erçel’e Aşk Çok Yaradı! Kerem Bürsin Hayatına Yeniden Girince Bomba Bir Değişim Yaşadı; Minicik Şortundan Görünen Bacak Kası… mask
Hande Erçel’e Aşk Çok Yaradı! Kerem Bürsin Hayatına Yeniden Girince Bomba Bir Değişim Yaşadı; Minicik Şortundan Görünen Bacak Kası…
Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye Hediyesi Replika Çıkmış! Meğer 3 Milyon Değilmiş... Hadise Gözünün Yaşına Bakmadı; Noktayı Koydu! Neler Oluyor? mask
Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye Hediyesi Replika Çıkmış! Meğer 3 Milyon Değilmiş... Hadise Gözünün Yaşına Bakmadı; Noktayı Koydu! Neler Oluyor?
Şeyma Subaşı’nın Büyük Aşkı Yaptı Yapacağını! Düğün Arifesinde Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Kimse Bunu Beklemiyordu! “Yok Artık’” mask
Şeyma Subaşı’nın Büyük Aşkı Yaptı Yapacağını! Düğün Arifesinde Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Kimse Bunu Beklemiyordu! “Yok Artık’”
Bim Market İndirimin Kralını Yaptı! Ev Tekstilinden Giyime... Elektronik Eşyadan, Küçük Ev Aletlerine Kadar Yok Yok! Bim Yeni Aktüel Ürünler Milyonları Şok İçerisinde Bıraktı! mask
Bim Market İndirimin Kralını Yaptı! Ev Tekstilinden Giyime... Elektronik Eşyadan, Küçük Ev Aletlerine Kadar Yok Yok! Bim Yeni Aktüel Ürünler Milyonları Şok İçerisinde Bıraktı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası O İsim Oldu! Anlaşmalar Tamamladı; Usta İsim Gümbür Gümbür Geliyor! Nalan’ın Karşısına Dikilip Öyle Şeyler Anlatılacak Ki… mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babası O İsim Oldu! Anlaşmalar Tamamladı; Usta İsim Gümbür Gümbür Geliyor! Nalan’ın Karşısına Dikilip Öyle Şeyler Anlatılacak Ki…
Defne Samyeli Çıtır Genç Kızları Tek Kalemde Sildirdi! “Sen 50 Yaşındaysan Ben 150 Yaşındayım!” İncecik Bel, Ateş Eden Çekicilik… Tarzını Gören Dilini Yutuyor! mask
Defne Samyeli Çıtır Genç Kızları Tek Kalemde Sildirdi! “Sen 50 Yaşındaysan Ben 150 Yaşındayım!” İncecik Bel, Ateş Eden Çekicilik… Tarzını Gören Dilini Yutuyor!
Yalı Çapkını Dizisinde Olaylar Karıştı! Suna Eniştesi Ferit'i Öptü... Gaziantep Ayağa Kalktı! Halis Ağa Evire Çevire… Neler Oluyor? mask
Yalı Çapkını Dizisinde Olaylar Karıştı! Suna Eniştesi Ferit'i Öptü... Gaziantep Ayağa Kalktı! Halis Ağa Evire Çevire… Neler Oluyor?
Masterchef Serpilay’ın Asıl Şimdi Paraya Para Demeyecek! Dükkanı Kapattı; İlk Uçakla Gidiyor… Şeflerin En Yakın Arkadaşı Öyle Bir Teklif Sundu Ki… mask
Masterchef Serpilay’ın Asıl Şimdi Paraya Para Demeyecek! Dükkanı Kapattı; İlk Uçakla Gidiyor… Şeflerin En Yakın Arkadaşı Öyle Bir Teklif Sundu Ki…
Altın Fiyatları Dizleri Dövdürmeye Başladı! Daha Geçen 1000 Lirayı Aşmıştı; Kuyumcular Bu Kez Kapılarına Kilit Vuracaklar! Gören, Duyan Mahvoluyor… mask
Altın Fiyatları Dizleri Dövdürmeye Başladı! Daha Geçen 1000 Lirayı Aşmıştı; Kuyumcular Bu Kez Kapılarına Kilit Vuracaklar! Gören, Duyan Mahvoluyor…
Doğuştan Hem Çekici Hem Karizmatik Olan Burçlar Belli Oldu! Bakışları Bile Kalbi Delip Geçiyor! İşte Allah Vergisi Fiziğe Sahip O Burçlar… mask
Doğuştan Hem Çekici Hem Karizmatik Olan Burçlar Belli Oldu! Bakışları Bile Kalbi Delip Geçiyor! İşte Allah Vergisi Fiziğe Sahip O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL