Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Duş Videosu Şok Etti! 16 Yaş Büyük Aşkı Sinan Akçil Biie Şaşkınlık İçinde! Öyle Bir Yorum Yaptı Ki… “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra ününe ün katmıştı. Sosyal medya üzerinden bir duş videosu paylaşan Aleyna Kalaycıoğlu, adeta içleri kaynattı. Kendisinden 16 yaş büyük aşkı ise Aleyna Kalaycıoğlu’nun duş görüntülerine daha fazla dayanamadı ve öyle bir yorum yaptı ki, görenler “Yok artık” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara taşıdığı Survivor’un 2021 sezonunda boy gösteren Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadaki hal ve hareketleriyle büyük bir beğeni toplamıştı. 2021 döneminde tüm rakiplerine fark atarak yarışmadan 4. olarak ayrılan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra müzik piyasasına atılmıştı. Şimdilerde bambaşka birisi olan Aleyna Kalaycıoğlu’nun duş görüntüsü şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Duş Videosu
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.