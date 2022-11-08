Burcu Özberk Arabanın Üzerinde Sutyensiz Pozları Olay Oldu! Derin Dekoltesi Yürekleri Yangın Yerine Çevirdi! “Dünyaya İnmiş Melek!” Kıpkırmızı Elbisesiyle Yine Yaptı Yapacağını! Tek Bir Paylaşım…

Yakın zamanda görücüye çıkacak olan “Rüyanda Görürsün” filmiyle sevenlerinin karşısına çıkacak olan Burcu Özberk, Murat Boz’la muhteşem bir iş çıkarmıştı. Filmin çekimleri tamamlanır tamamlanmaz yeniden bir tatile çıkan Burcu Özberk, tatil kareleriyle büyülemişti. Hem fiziğini hem de cesaretini konuşturan Burcu Özberk’in derin göğüs dekolteli kareleri ise hayranlarının yüreklerini yangın yerine çevirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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