Burcu Özberk Arabanın Üzerinde Sutyensiz Pozları Olay Oldu! Derin Dekoltesi Yürekleri Yangın Yerine Çevirdi! “Dünyaya İnmiş Melek!” Kıpkırmızı Elbisesiyle Yine Yaptı Yapacağını! Tek Bir Paylaşım…
En son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde başrol olarak yer alan Burcu Özberk, derin dekoltesiyle yürekleri yarın yerin çevirdi. Cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelen Özberk’in son paylaşımına sevenleri ise “Dünyaya inmiş melek” demeden yapamadı. Simsiyah elbisesiyle başları döndüren Burcu Özberk, tek bir paylaşımıyla nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Yakın zamanda görücüye çıkacak olan “Rüyanda Görürsün” filmiyle sevenlerinin karşısına çıkacak olan Burcu Özberk, Murat Boz’la muhteşem bir iş çıkarmıştı. Filmin çekimleri tamamlanır tamamlanmaz yeniden bir tatile çıkan Burcu Özberk, tatil kareleriyle büyülemişti. Hem fiziğini hem de cesaretini konuşturan Burcu Özberk’in derin göğüs dekolteli kareleri ise hayranlarının yüreklerini yangın yerine çevirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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08 Kas 2022 - 07:33 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.