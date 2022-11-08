2023 Net ve Brüt Asgari Ücret Belli Oldu! Asgari Ücretlilere %80 Oranında Muhteşem Zam! 1, 2 ve 3 Çocuklu Çalışan İçin Devlet Düğmeye Bastı;

Bu yıl her zamankinden farklı olarak iki kez zam almış olan asgari ücrete 2023 yılında gelecek olan yeni zam öncesinde nefesler tutuldu. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammına ilişkin son açıklama AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan gelmişti. Kurtulmuş’un açıklamalarının ardından tahminlerine başlayan sosyal güvenlik uzmanlarından bugün 2023 yılı net asgari ücret açıklaması geldi! Peki, 2023 yılı asgari ücreti belli mi? Asgari ücrete ocak ayında ne kadar zam gelecek? İşte, detaylar…