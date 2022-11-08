- 08 Kas 2022 - 17:47 G: 08 Kas 2022 - 17:59

Masterchef Burak Kaya’nın Fahriye Evcen’le Bağlantısı Şok Etti! Abi Değil, Kardeş Değil… Twitter Bunu Konuşuyor! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi…

Tv8 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Masterchef’te yakışıklılığıyla öne çıkan isimlerden biri olan Burak Kaya’nın güzeller güzeli oyuncu Fahriye Evcen’le bağlantısı şok içerisinde bıraktı. Abi değil, kardeş değil ama yaşananlar akla hayale sığmıyor! Twitter’ın konuştuğu Burak Kaya ve Fahriye Evcen ikilisi, akılların ucundan bile geçmezdi ama…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde yarışmacılar kıyasıya bir mücadele vermişti. Mavi takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar; canla başla mantı yapmışlardı. Gün sonunda Fatma Nur, Mavi takımın kaptanı olurken; Kırmızı takım kaptanı ise Ayaz olarak seçilmişti. Dikkatleri üzerine çeken yarışmada Burak Kaya ise farkın hem tabaklarıyla hem de duruşuyla gösteriyordu. Peki, Masterchef yarışmacısı olan Burak Kaya’nın Fahriye Evcen’le olan bağlantısı ne?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

08 Kas 2022 - 17:47 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Yarışmasında Şeflere Kabul Edilemez Saygısızlık! Gözlerinin İçine Baka Baka… Memleketine Paket Edilmesine Ramak Var, Haberi Yok! Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Yarışmasında Şeflere Kabul Edilemez Saygısızlık! Gözlerinin İçine Baka Baka… Memleketine Paket Edilmesine Ramak Var, Haberi Yok! Neler Oldu Neler…
Masterchef Büşra’dan Kahreden Haber Geldi! Ayrıldığını İlk Kez Açıkladı; Sevenleri Hayatının Şokunu Yaşadı! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı… “Yok Artık!” mask
Masterchef Büşra’dan Kahreden Haber Geldi! Ayrıldığını İlk Kez Açıkladı; Sevenleri Hayatının Şokunu Yaşadı! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı… “Yok Artık!”
Masterchef Gamze'den Olay Sözler! Ağzını Kimse Kapatamadı! 12 Yarışmacıyı da Tam Karşısına Aldı; “Nasıl Bir...!” Tepkiler Arka Arkaya… mask
Masterchef Gamze'den Olay Sözler! Ağzını Kimse Kapatamadı! 12 Yarışmacıyı da Tam Karşısına Aldı; “Nasıl Bir...!” Tepkiler Arka Arkaya…
Masterchef Serpilay’ın Asıl Şimdi Paraya Para Demeyecek! Dükkanı Kapattı; İlk Uçakla Gidiyor… Şeflerin En Yakın Arkadaşı Öyle Bir Teklif Sundu Ki… mask
Masterchef Serpilay’ın Asıl Şimdi Paraya Para Demeyecek! Dükkanı Kapattı; İlk Uçakla Gidiyor… Şeflerin En Yakın Arkadaşı Öyle Bir Teklif Sundu Ki…
Masterchef Yarışmacısından Skandal Regl İtirafı! Mikrofonu Açık Kalınca Olanlar Oldu; Kimse Beklemiyordu… Twitter Resmen Zangır Zangır Sallanıyor! “Yok Artık!” mask
Masterchef Yarışmacısından Skandal Regl İtirafı! Mikrofonu Açık Kalınca Olanlar Oldu; Kimse Beklemiyordu… Twitter Resmen Zangır Zangır Sallanıyor! “Yok Artık!”
Masterchef Fatma Nur’un Neden Baygınlık Geçirdiği Belli Oldu! Şefler Bile Şov Yaptığını Düşündü Ama… “Allah Yardımcısı Olsun!” Meğer Fatma Nur Uçar… mask
Masterchef Fatma Nur’un Neden Baygınlık Geçirdiği Belli Oldu! Şefler Bile Şov Yaptığını Düşündü Ama… “Allah Yardımcısı Olsun!” Meğer Fatma Nur Uçar…
Masterchef Fatma Nur’un Kredi Borcu Başına Bela Oldu! Mehmet Şef Düğmeye Bastı, Yaşananlar Seyirci Buz Kesti! “Kılıksız Fatma Nur! Bunu da mı Yaptın!” mask
Masterchef Fatma Nur’un Kredi Borcu Başına Bela Oldu! Mehmet Şef Düğmeye Bastı, Yaşananlar Seyirci Buz Kesti! “Kılıksız Fatma Nur! Bunu da mı Yaptın!”
Masterchef Yarışmasında Bu Akşam Eleme Yok! Öyle Bir İsim Yarışmadan Çekiliyor Ki… Şefler “Yapma, Etme” Dedi Ama Kimse İkna Edemedi! Sıtkı Sıyrılınca… mask
Masterchef Yarışmasında Bu Akşam Eleme Yok! Öyle Bir İsim Yarışmadan Çekiliyor Ki… Şefler “Yapma, Etme” Dedi Ama Kimse İkna Edemedi! Sıtkı Sıyrılınca…
Masterchef Atike ve Çağatay Hakkında Bomba İddia! Daha Geçen Yarışmadan Ayrılmışlardı; Öyle Bir Şey Sosyal Medyaya Sızdı Ki… “Daha Neler?” mask
Masterchef Atike ve Çağatay Hakkında Bomba İddia! Daha Geçen Yarışmadan Ayrılmışlardı; Öyle Bir Şey Sosyal Medyaya Sızdı Ki… “Daha Neler?”
Masterchef Burak Kaya’nın Şansı Döndü! Büşra Çatır Çatır Çatlayacak; Ellerinden Öyle Bir İsim Tuttu Ki, Ağızlar Açık Kalacak! Sosyal Medya Sallanıyor… mask
Masterchef Burak Kaya’nın Şansı Döndü! Büşra Çatır Çatır Çatlayacak; Ellerinden Öyle Bir İsim Tuttu Ki, Ağızlar Açık Kalacak! Sosyal Medya Sallanıyor…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal'ı Tir Tir Titretecek Karar! 2 Çocuğuyla Bir Başına Kalacak... Sevenleri Sevinsin mi Üzülsün mü Bilemedi! Bombayı Ortaya Atınca... mask
Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal'ı Tir Tir Titretecek Karar! 2 Çocuğuyla Bir Başına Kalacak... Sevenleri Sevinsin mi Üzülsün mü Bilemedi! Bombayı Ortaya Atınca...
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu Hakkında Buz Kestiren İddia! Aralarındaki Yaş Farkını Hiçe Saydılar... Twitter, Instagram 8,9 Şiddetinde Depremle Sallanıyor! Aileler... mask
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu Hakkında Buz Kestiren İddia! Aralarındaki Yaş Farkını Hiçe Saydılar... Twitter, Instagram 8,9 Şiddetinde Depremle Sallanıyor! Aileler...
Bülent Ersoy En Sonunda Bunu da Yaptı! “Ne Yaptın Sen Diva!” Evine Öyle Birisini Çağırdı ki, Duyanların Elleri Kolları Titredi! mask
Bülent Ersoy En Sonunda Bunu da Yaptı! “Ne Yaptın Sen Diva!” Evine Öyle Birisini Çağırdı ki, Duyanların Elleri Kolları Titredi!
CZN Burak’ın Son Açıklaması Dudakları Uçuklattı! Aylık Geliriyle Asıl Tokadı Yapıştırdı; “Babamdan Aldığım…” Sosyal Medya Sallanıyor! mask
CZN Burak’ın Son Açıklaması Dudakları Uçuklattı! Aylık Geliriyle Asıl Tokadı Yapıştırdı; “Babamdan Aldığım…” Sosyal Medya Sallanıyor!
Camdaki Kız’ın İhanetçi Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu’nun Asıl Mesleğini Duyan Şok Oldu! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu! Meğer… “Yok Artık!” mask
Camdaki Kız’ın İhanetçi Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu’nun Asıl Mesleğini Duyan Şok Oldu! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu! Meğer… “Yok Artık!”
Kızılcık Şerbeti Dizisindeki Ateşli Öpüşme Sahnesi Çılgına Çevirdi! “Bu Nasıl Dizi!” Youtube Ayağa Kalktı; “Vakumladınız Birbirinizi Yeter!” Neler Oldu Neler… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisindeki Ateşli Öpüşme Sahnesi Çılgına Çevirdi! “Bu Nasıl Dizi!” Youtube Ayağa Kalktı; “Vakumladınız Birbirinizi Yeter!” Neler Oldu Neler…
Hadise’nin Güzellik Açıklaması Dudakları Uçuklattı! Öyle Şeyler Yapıyor Ki… “Sen Çıldırmışsın!” Milyonlar 2 Gün Yapmasa Kıyamet Kopar Ama… mask
Hadise’nin Güzellik Açıklaması Dudakları Uçuklattı! Öyle Şeyler Yapıyor Ki… “Sen Çıldırmışsın!” Milyonlar 2 Gün Yapmasa Kıyamet Kopar Ama…
Aleyna Tilki'nin Göbeğine Kadar Açılan Yırtık Elbisesi Olay Oldu! “Azıcık Yaşına Göre Giyin!” Jartiyerli Pozundan Sonra Tüm Film Koptu! Yorumlar Peş Peşe Geliyor... mask
Aleyna Tilki'nin Göbeğine Kadar Açılan Yırtık Elbisesi Olay Oldu! “Azıcık Yaşına Göre Giyin!” Jartiyerli Pozundan Sonra Tüm Film Koptu! Yorumlar Peş Peşe Geliyor...
Yalı Çapkını Dizisinin Ferit’i Yıllar Önceki Halleriyle Şoku Yaşattı! Kaşları, Saçları… “Türk Filmlerinden Fırlamış Gibi!” Görenlerin Nutku Tutuluyor! mask
Yalı Çapkını Dizisinin Ferit’i Yıllar Önceki Halleriyle Şoku Yaşattı! Kaşları, Saçları… “Türk Filmlerinden Fırlamış Gibi!” Görenlerin Nutku Tutuluyor!
Zeynep Bastık’ın Başına Gelenler Tüylerin Diken Diken Etti Sahnede Kafasına Atılanlar Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı! Neler Oluyor? mask
Zeynep Bastık’ın Başına Gelenler Tüylerin Diken Diken Etti Sahnede Kafasına Atılanlar Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Burak Kaya’nın Fahriye Evcen’le Bağlantısı Şok Etti! Abi Değil, Kardeş Değil… Twitter Bunu Konuşuyor! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi… mask
Masterchef Burak Kaya’nın Fahriye Evcen’le Bağlantısı Şok Etti! Abi Değil, Kardeş Değil… Twitter Bunu Konuşuyor! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi…
Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal'ı Tir Tir Titretecek Karar! 2 Çocuğuyla Bir Başına Kalacak... Sevenleri Sevinsin mi Üzülsün mü Bilemedi! Bombayı Ortaya Atınca... mask
Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal'ı Tir Tir Titretecek Karar! 2 Çocuğuyla Bir Başına Kalacak... Sevenleri Sevinsin mi Üzülsün mü Bilemedi! Bombayı Ortaya Atınca...
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu Hakkında Buz Kestiren İddia! Aralarındaki Yaş Farkını Hiçe Saydılar... Twitter, Instagram 8,9 Şiddetinde Depremle Sallanıyor! Aileler... mask
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu Hakkında Buz Kestiren İddia! Aralarındaki Yaş Farkını Hiçe Saydılar... Twitter, Instagram 8,9 Şiddetinde Depremle Sallanıyor! Aileler...
Bülent Ersoy En Sonunda Bunu da Yaptı! “Ne Yaptın Sen Diva!” Evine Öyle Birisini Çağırdı ki, Duyanların Elleri Kolları Titredi! mask
Bülent Ersoy En Sonunda Bunu da Yaptı! “Ne Yaptın Sen Diva!” Evine Öyle Birisini Çağırdı ki, Duyanların Elleri Kolları Titredi!
CZN Burak’ın Son Açıklaması Dudakları Uçuklattı! Aylık Geliriyle Asıl Tokadı Yapıştırdı; “Babamdan Aldığım…” Sosyal Medya Sallanıyor! mask
CZN Burak’ın Son Açıklaması Dudakları Uçuklattı! Aylık Geliriyle Asıl Tokadı Yapıştırdı; “Babamdan Aldığım…” Sosyal Medya Sallanıyor!
Camdaki Kız’ın İhanetçi Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu’nun Asıl Mesleğini Duyan Şok Oldu! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu! Meğer… “Yok Artık!” mask
Camdaki Kız’ın İhanetçi Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu’nun Asıl Mesleğini Duyan Şok Oldu! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu! Meğer… “Yok Artık!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL