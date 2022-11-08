Masterchef Burak Kaya’nın Fahriye Evcen’le Bağlantısı Şok Etti! Abi Değil, Kardeş Değil… Twitter Bunu Konuşuyor! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi…
Tv8 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Masterchef’te yakışıklılığıyla öne çıkan isimlerden biri olan Burak Kaya’nın güzeller güzeli oyuncu Fahriye Evcen’le bağlantısı şok içerisinde bıraktı. Abi değil, kardeş değil ama yaşananlar akla hayale sığmıyor! Twitter’ın konuştuğu Burak Kaya ve Fahriye Evcen ikilisi, akılların ucundan bile geçmezdi ama…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde yarışmacılar kıyasıya bir mücadele vermişti. Mavi takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar; canla başla mantı yapmışlardı. Gün sonunda Fatma Nur, Mavi takımın kaptanı olurken; Kırmızı takım kaptanı ise Ayaz olarak seçilmişti. Dikkatleri üzerine çeken yarışmada Burak Kaya ise farkın hem tabaklarıyla hem de duruşuyla gösteriyordu. Peki, Masterchef yarışmacısı olan Burak Kaya’nın Fahriye Evcen’le olan bağlantısı ne?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.