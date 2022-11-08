Masterchef Burak Kaya’nın Fahriye Evcen’le Bağlantısı Şok Etti! Abi Değil, Kardeş Değil… Twitter Bunu Konuşuyor! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde yarışmacılar kıyasıya bir mücadele vermişti. Mavi takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar; canla başla mantı yapmışlardı. Gün sonunda Fatma Nur, Mavi takımın kaptanı olurken; Kırmızı takım kaptanı ise Ayaz olarak seçilmişti. Dikkatleri üzerine çeken yarışmada Burak Kaya ise farkın hem tabaklarıyla hem de duruşuyla gösteriyordu. Peki, Masterchef yarışmacısı olan Burak Kaya’nın Fahriye Evcen’le olan bağlantısı ne?

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