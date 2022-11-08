- 08 Kas 2022 - 22:40

Survivor Cemal Can Canseven'den Acun Ilıcalı’yı Kızdıracak Sözler! Yapım Ekibi Tüm Kapılarını Kapattı; Sayelerinde Ünlü Olmuştu Ama… "Kıymet Bilmez!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyurmuş olan Cemal Can Canseven’den Acun Ilıcalı’yı çıldırtacak sözler peş peşe geldi. Yapım ekibinin bu sözlerden sonra tüm kapıları kapatacağına ve bir daha Acun Medya’dan ekmek yiyemeyeceğine dair yorumlar yapıldı. “Yazıklar olsun! Kıymet bilmez insan” yorumlarını alan yarışmacı, ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının yeni sezonu için çalışmalar başlamıştı. Survivor 2023 için Semih Öztürk, Hakan Hatipoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, Cellat, Enes Batur, Steven Salam, Damla Can ve Furkan Kızılay gibi isimlere tekliflerin gittiği biliniyordu. Çalışmalara son gaz devam eden Acun Ilıcalı’ya eski yarışmacılardan gelen darbeler şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz yılı olaylı bir biçimde kapatan Acun Ilıcalı, Nisa Bölükbaşı’na kupanın verilmesine tepkilerin gelmesinin gereksiz olduğunu dike getirmişti. Survivor yarışmasında her şeyin performans olmadığını açıklayan Acun Ilıcalı, gelecek sezonun da akıl oyunları üzerine olacağını açıklamıştı. Acun Ilıcalı’ın yeni sezon için çalışmalara başlayacağı görülürken; gelen son haber herkesi şok içerisinde bıraktı. Peki, neler oluyor?

 

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

08 Kas 2022 - 22:40 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Sude Burcu'ya Düğün Hediyesi Gözleri Şaşı Etti! Mert Öcal Paraya Kıyınca Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Meğer O Tektaş Tam Tamına… mask
Survivor Sude Burcu'ya Düğün Hediyesi Gözleri Şaşı Etti! Mert Öcal Paraya Kıyınca Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Meğer O Tektaş Tam Tamına…
Survivor Ayşe Vücudunu Saran Kıyafetleriyle Acun’u Bile Şaşırttı! Fiziği Öyle Bir Değişti Ki, Kameralara Arkasına Dönüp… “Sana Ne Olmuş Böyle!” mask
Survivor Ayşe Vücudunu Saran Kıyafetleriyle Acun’u Bile Şaşırttı! Fiziği Öyle Bir Değişti Ki, Kameralara Arkasına Dönüp… “Sana Ne Olmuş Böyle!”
Yalı Çapkını Dizi Oyuncusu Survivor 2023'e Katılıyor! Yakışıklılığıyla Genç Kızları Hop Oturtup Hop Kaldırıyordu; Acun Ilıcalı Kesin Kararını Verdi! Geliyor… mask
Yalı Çapkını Dizi Oyuncusu Survivor 2023'e Katılıyor! Yakışıklılığıyla Genç Kızları Hop Oturtup Hop Kaldırıyordu; Acun Ilıcalı Kesin Kararını Verdi! Geliyor…
Survivor Barış Murat Yağcı Survivor Haberini Duyurdu! Sevenleri Bu Cevabı Bekliyordu! Herkes Şok Oldu... O Tarihte Yarışmayı… mask
Survivor Barış Murat Yağcı Survivor Haberini Duyurdu! Sevenleri Bu Cevabı Bekliyordu! Herkes Şok Oldu... O Tarihte Yarışmayı…
Survivor 2023 Yarışmasına Parkur Canavarı Geri Geliyor! Bu Kez Kimsenin Şansı Yok; Kupayı Alıp Düzce’ye Dönecek! Acun Her Gün Tırım Tırım Aradı… mask
Survivor 2023 Yarışmasına Parkur Canavarı Geri Geliyor! Bu Kez Kimsenin Şansı Yok; Kupayı Alıp Düzce’ye Dönecek! Acun Her Gün Tırım Tırım Aradı…
Survivor Sude Burcu’nun Karın Kasları Başları Döndürdü! Minicik Şortuyla Sınırları Aştı, Nişanlısını Çılgına Çevirdi! “Fiziğine En Az 10 Yıl Yatarımız Var!” mask
Survivor Sude Burcu’nun Karın Kasları Başları Döndürdü! Minicik Şortuyla Sınırları Aştı, Nişanlısını Çılgına Çevirdi! “Fiziğine En Az 10 Yıl Yatarımız Var!”
Survivor Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Şok Etti! Evlilik Teklifi İfşa Oldu! Tek Bir Kareyle Ortalığı Ayağa Kaldırdılar... Aşk Çıkmazı! mask
Survivor Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Şok Etti! Evlilik Teklifi İfşa Oldu! Tek Bir Kareyle Ortalığı Ayağa Kaldırdılar... Aşk Çıkmazı!
Survivor Yarışmasının Haşin Erkeği Yasin Obuz’u Artık Tanımak Mümkün Değil! O Hallerinden Eser Bırakmadı; Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Görenlerin Nutku Tutuluyor… mask
Survivor Yarışmasının Haşin Erkeği Yasin Obuz’u Artık Tanımak Mümkün Değil! O Hallerinden Eser Bırakmadı; Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Görenlerin Nutku Tutuluyor…
Survivor 2023 Kadrosu Tamamen İfşa Edildi! Gönüllüler ve Ünlüler Takımlarında Bulunacak İsimler Dudak Uçuklattı! Acun Ilıcalı Sırf Kavga Olsun Diye… mask
Survivor 2023 Kadrosu Tamamen İfşa Edildi! Gönüllüler ve Ünlüler Takımlarında Bulunacak İsimler Dudak Uçuklattı! Acun Ilıcalı Sırf Kavga Olsun Diye…
Survivor Batuhan Karacakaya, Nuh Diyor Peygamber Demiyor! Acun Ilıcalı Arabayı Vermeyince Davalık Olmuşlardı; “Aradığınız Batuhan’a Ulaşılamıyor Acun Efendi!” Meğer… mask
Survivor Batuhan Karacakaya, Nuh Diyor Peygamber Demiyor! Acun Ilıcalı Arabayı Vermeyince Davalık Olmuşlardı; “Aradığınız Batuhan’a Ulaşılamıyor Acun Efendi!” Meğer…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Tuzak'ın Ceren'i Bensu Soral Pozlarıyla Olay Ildu! Dantelliyle Babydoll Giyerek Ateşleri Yükseltti! Öyle Bir Frikik Verdi Ki... “Instagram Yanıyorsa Sebebi Sensin!” mask
Tuzak'ın Ceren'i Bensu Soral Pozlarıyla Olay Ildu! Dantelliyle Babydoll Giyerek Ateşleri Yükseltti! Öyle Bir Frikik Verdi Ki... “Instagram Yanıyorsa Sebebi Sensin!”
Yasak Elma Dizisinde Ender ve Doğan’ın Birlikteliği Yıldız’ı Çıldırttı! Yerin Dibine Soktu! Yumuşak Karnından Vurunca Herkes Şok Oldu… “Yok Artık!” mask
Yasak Elma Dizisinde Ender ve Doğan’ın Birlikteliği Yıldız’ı Çıldırttı! Yerin Dibine Soktu! Yumuşak Karnından Vurunca Herkes Şok Oldu… “Yok Artık!”
Yalı Çapkını Dizisinin Damat Ferit'i Herkesi Çıldırttı! Önüne Gelenle Öpüşmesi Sınırları Zorladı! Seyran, Suna ve Fuat Utancından Dışarı Çıkamıyorlar.... mask
Yalı Çapkını Dizisinin Damat Ferit'i Herkesi Çıldırttı! Önüne Gelenle Öpüşmesi Sınırları Zorladı! Seyran, Suna ve Fuat Utancından Dışarı Çıkamıyorlar....
Can Yaman’ın Asıl Mesleğini Duyanlar Şaştı Kaldı! Namı İtalya’yı Aşmıştı; O Gerçek Şoktan Şoka Soktu! “Vay Be!” Kimsenin Aklının Ucuna Bile Gelmezdi… mask
Can Yaman’ın Asıl Mesleğini Duyanlar Şaştı Kaldı! Namı İtalya’yı Aşmıştı; O Gerçek Şoktan Şoka Soktu! “Vay Be!” Kimsenin Aklının Ucuna Bile Gelmezdi…
Bir Peri Masalı Dizisinde Şok Olay! Zeynep ve Onur'un Aşkı Yürekleri Burktu! Artık Dizi Başa Döndü, Zeynep Gidiyor... mask
Bir Peri Masalı Dizisinde Şok Olay! Zeynep ve Onur'un Aşkı Yürekleri Burktu! Artık Dizi Başa Döndü, Zeynep Gidiyor...
Yağmur Tanrısevsin Gömleğinin Düğmelerini Açıp Poz Verdi! Sutyenli Derin Dekoltesi Olay Oldu! "Çalışma Bahane, Pozlar Şahane" Yok Artık! mask
Yağmur Tanrısevsin Gömleğinin Düğmelerini Açıp Poz Verdi! Sutyenli Derin Dekoltesi Olay Oldu! "Çalışma Bahane, Pozlar Şahane" Yok Artık!
Survivor Sude Burcu'ya Düğün Hediyesi Gözleri Şaşı Etti! Mert Öcal Paraya Kıyınca Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Meğer O Tektaş Tam Tamına… mask
Survivor Sude Burcu'ya Düğün Hediyesi Gözleri Şaşı Etti! Mert Öcal Paraya Kıyınca Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Meğer O Tektaş Tam Tamına…
Yargı Dizisindeki Burak Öldü, Ölmedi Mi? Tüm Sır Perdesi Aralandı! Herkes Öldü Biliyordu Ama Olay Hiç Öyle Değil... Gözler Engin'i Arar Oldu! mask
Yargı Dizisindeki Burak Öldü, Ölmedi Mi? Tüm Sır Perdesi Aralandı! Herkes Öldü Biliyordu Ama Olay Hiç Öyle Değil... Gözler Engin'i Arar Oldu!
6 Aylık Hamile Fahriye Evcen Şok İçerisinde Kocası Burak Özçivit Genç Kızların Çemberinde!! Asansör Pozuyla Ortalığı İyice Karıştırdı! “Yok Artık!” mask
6 Aylık Hamile Fahriye Evcen Şok İçerisinde Kocası Burak Özçivit Genç Kızların Çemberinde!! Asansör Pozuyla Ortalığı İyice Karıştırdı! “Yok Artık!”
Camdaki Kız Dizisinde Sular İyice Köpürmeye Başladı! Hamileliğinin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Nalan “Hayri Sen Yoluna Ben Yoluma” Dedi... Yok Artık! mask
Camdaki Kız Dizisinde Sular İyice Köpürmeye Başladı! Hamileliğinin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Nalan “Hayri Sen Yoluna Ben Yoluma” Dedi... Yok Artık!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Tuzak'ın Ceren'i Bensu Soral Pozlarıyla Olay Ildu! Dantelliyle Babydoll Giyerek Ateşleri Yükseltti! Öyle Bir Frikik Verdi Ki... “Instagram Yanıyorsa Sebebi Sensin!” mask
Tuzak'ın Ceren'i Bensu Soral Pozlarıyla Olay Ildu! Dantelliyle Babydoll Giyerek Ateşleri Yükseltti! Öyle Bir Frikik Verdi Ki... “Instagram Yanıyorsa Sebebi Sensin!”
Yasak Elma Dizisinde Ender ve Doğan’ın Birlikteliği Yıldız’ı Çıldırttı! Yerin Dibine Soktu! Yumuşak Karnından Vurunca Herkes Şok Oldu… “Yok Artık!” mask
Yasak Elma Dizisinde Ender ve Doğan’ın Birlikteliği Yıldız’ı Çıldırttı! Yerin Dibine Soktu! Yumuşak Karnından Vurunca Herkes Şok Oldu… “Yok Artık!”
Yalı Çapkını Dizisinin Damat Ferit'i Herkesi Çıldırttı! Önüne Gelenle Öpüşmesi Sınırları Zorladı! Seyran, Suna ve Fuat Utancından Dışarı Çıkamıyorlar.... mask
Yalı Çapkını Dizisinin Damat Ferit'i Herkesi Çıldırttı! Önüne Gelenle Öpüşmesi Sınırları Zorladı! Seyran, Suna ve Fuat Utancından Dışarı Çıkamıyorlar....
Can Yaman’ın Asıl Mesleğini Duyanlar Şaştı Kaldı! Namı İtalya’yı Aşmıştı; O Gerçek Şoktan Şoka Soktu! “Vay Be!” Kimsenin Aklının Ucuna Bile Gelmezdi… mask
Can Yaman’ın Asıl Mesleğini Duyanlar Şaştı Kaldı! Namı İtalya’yı Aşmıştı; O Gerçek Şoktan Şoka Soktu! “Vay Be!” Kimsenin Aklının Ucuna Bile Gelmezdi…
Bir Peri Masalı Dizisinde Şok Olay! Zeynep ve Onur'un Aşkı Yürekleri Burktu! Artık Dizi Başa Döndü, Zeynep Gidiyor... mask
Bir Peri Masalı Dizisinde Şok Olay! Zeynep ve Onur'un Aşkı Yürekleri Burktu! Artık Dizi Başa Döndü, Zeynep Gidiyor...
Alkol ve Sigara Kullananlara Kötü Haber Geldi! Satışları Durduruldu; Artık O Alanlarda Satışı Yapılamayacak! Neler Oluyor? mask
Alkol ve Sigara Kullananlara Kötü Haber Geldi! Satışları Durduruldu; Artık O Alanlarda Satışı Yapılamayacak! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL