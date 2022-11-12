- 12 Kas 2022 - 10:09 G: 12 Kas 2022 - 10:40

Altının Fiyatları Uçuşa Geçti! Dikkat: O Tarihte Radar Var! Yönü Belli Olacak! Yatırımcılar Sevinseler Mi Üzülseler Mi Bilemediler! İşte 12 Kasım Altın Fiyatları…

Altının fiyatını tutabilene aşk olsun dedirtti. Euro ve Dolarla birlikte altının da fiyatı gittikçe yükseliyor ve yukarı yönlü ivme göstermeye başladı. Ekranlardaki son duruma karşın vatandaş nasıl tepki vereceğini şaşırmış bir hale girdi. Peki, 12 Kasım gününün ilk saatlerinde yayınlanan altın fiyatları ne durumda?

Son zamanlarda altın ve döviz kurundaki hareketliliğin sonu gelmek bilmezken her geçen gün değerlenen altının fiyatı da arttıkça artmaya devam ediyor. Yatırımcılar ve vatandaşların merakla beklediği altın fiyatlarındaki son durumu ve gelişmeleri sizler için daha da yakından inceledik. Merak edilen tüm gelişmeler haberimizin devamında.

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12 Kas 2022 - 10:09 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
Altın Fiyatları Cüzdanları Alev Alev Yakıyor! Kuyumcular Bile Tabloları Ağızları 10 Karış Açık İzliyor... 1400 Lira Olacağı Konuşuluyordu; Darbe En Derine İndi! 12 Kasım Altın Fiyatları... mask
Altın Fiyatları Cüzdanları Alev Alev Yakıyor! Kuyumcular Bile Tabloları Ağızları 10 Karış Açık İzliyor... 1400 Lira Olacağı Konuşuluyordu; Darbe En Derine İndi! 12 Kasım Altın Fiyatları...
Altın Yatırımı Yapanlar Köşeyi Döndü! Öyle Bir Yükseliş Yaşanıyor Ki, Kuyumcularda Kazanlar Kaynıyor! Yastık Altları Kabardıkça Kabarıyor… mask
Altın Yatırımı Yapanlar Köşeyi Döndü! Öyle Bir Yükseliş Yaşanıyor Ki, Kuyumcularda Kazanlar Kaynıyor! Yastık Altları Kabardıkça Kabarıyor…
Altın, Euro Ve Dolar’ı Olanları Pişman Edecek; Uyutmayacak Haber! Yatırım Yapanların Sonunda Yüzü Güldü Ama… Kurdaki Hareketlenme Resmen Kafa Göz Yardı! mask
Altın, Euro Ve Dolar’ı Olanları Pişman Edecek; Uyutmayacak Haber! Yatırım Yapanların Sonunda Yüzü Güldü Ama… Kurdaki Hareketlenme Resmen Kafa Göz Yardı!
Altın Fiyatlarında Dizleri Dövdürecek Olay! Kuyumcuların Nutku Tutuluyor; Son Dakika Açıklaması Dizleri Zangır Zangır Titretti… Eğer Elinizde Altın Varsa Dikkat! mask
Altın Fiyatlarında Dizleri Dövdürecek Olay! Kuyumcuların Nutku Tutuluyor; Son Dakika Açıklaması Dizleri Zangır Zangır Titretti… Eğer Elinizde Altın Varsa Dikkat!
Altın Fiyatları Dizleri Dövdürmeye Başladı! Daha Geçen 1000 Lirayı Aşmıştı; Kuyumcular Bu Kez Kapılarına Kilit Vuracaklar! Gören, Duyan Mahvoluyor… mask
Altın Fiyatları Dizleri Dövdürmeye Başladı! Daha Geçen 1000 Lirayı Aşmıştı; Kuyumcular Bu Kez Kapılarına Kilit Vuracaklar! Gören, Duyan Mahvoluyor…
Kuyumcular Perperişan! 6 Kasım Altın Fiyatlarını Duyanların Nutku Tutuluyor; Öyle Bir Yükseldi Ki... 100 Yıl Sonra Bir İlk! Tam Tamına… mask
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