Altının Fiyatları Uçuşa Geçti! Dikkat: O Tarihte Radar Var! Yönü Belli Olacak! Yatırımcılar Sevinseler Mi Üzülseler Mi Bilemediler! İşte 12 Kasım Altın Fiyatları…
Altının fiyatını tutabilene aşk olsun dedirtti. Euro ve Dolarla birlikte altının da fiyatı gittikçe yükseliyor ve yukarı yönlü ivme göstermeye başladı. Ekranlardaki son duruma karşın vatandaş nasıl tepki vereceğini şaşırmış bir hale girdi. Peki, 12 Kasım gününün ilk saatlerinde yayınlanan altın fiyatları ne durumda?
Son zamanlarda altın ve döviz kurundaki hareketliliğin sonu gelmek bilmezken her geçen gün değerlenen altının fiyatı da arttıkça artmaya devam ediyor. Yatırımcılar ve vatandaşların merakla beklediği altın fiyatlarındaki son durumu ve gelişmeleri sizler için daha da yakından inceledik. Merak edilen tüm gelişmeler haberimizin devamında.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.