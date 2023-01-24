Sosyal Yardım Ödemelerine Muhteşem Zam! 2023 Engelli aylığı, Yaşlı Aylığı, Evde Bakım Yardımı ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) Yardımı Ne Kadar Oldu?

Yeni yılda ilk zamlarını ocak ayında alacak olan SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memur ve memur emeklileri için yılın ikinci yarısının ilk dört aylık enflasyon farkı kesinleşti. Tıpkı maaş zamlarında olduğu gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ödediği sosyal yardım ödemelerinde de uygulanan enflasyon farkı, ilk dört ayın kesinleşmesinin ardından 2023 Engelli aylığı, Yaşlı Aylığı, Evde Bakım Yardımı ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) Yardımı Miktarları belli oldu. İşte Sosyal Yardım ödemeleri ile ilgili gelen zam miktarları ve merak edilen detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yaptığı açıklamada, yaşlı ve engelli aylığı, Evde Bakım Yardımı ve Sosyal Ekonomik Destek ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağı açıkladı.

Peki, 2023 yılı 65 yaş aylığı ne kadar olacak? 2023 yılı evde bakım desteği ve kronik hasta yardımı kaç TL? 2023 yılı engelli aylığı ne kadar? İşte, detaylar…