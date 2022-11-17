- 17 Kas 2022 - 22:54

Akaryakıta Devasa İndirim! Benzinlikler Yine Dolup Dolup Taşacak! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 2.31 TL İndirim! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total Akaryakıt Fiyatları!

Bir süredir yukarı yönlü harekete geçmiş olan brent tipi petrolün varil fiyatındaki aşağı yönlü hareketlilik bugün itibariyle başladı. Vatandaş cephesinde indirim sinyali demek olan bu hareketlilik sonrası gözler akaryakıt tabelalarına çevrilirken; sektör kaynaklarından beklenen haber geldi. İşte Akaryakıt fiyatları ile ilgili son detaylar...

Bir süredir yukarı yönlü harekete geçmiş olan brent tipi petrolün varil fiyatındaki aşağı yönlü hareketlilik bugün itibariyle başladı. Vatandaş cephesinde indirim sinyali demek olan bu hareketlilik sonrası gözler akaryakıt tabelalarına çevrilirken; sektör kaynaklarından beklenen haber geldi. Sektör kaynakları indirim müjdesini o akaryakıt ürünü için verdi! Peki, akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 15 Kasım 2022 akaryakıt fiyatları…

17 Kas 2022 - 22:54 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Tahıl Koridoru Anlaşması 120 Gün Uzatıldı. mask
Tahıl Koridoru Anlaşması 120 Gün Uzatıldı.
TMO Market'te Ayçiçek Yağı Fiyatlarını Gören Litre Litre Alıyor! Migros, A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti! En ucuz Ayçiçek Yağı, Nohut, Pirinç ve Mercimek İndirimli Satışlar Başladı! mask
TMO Market'te Ayçiçek Yağı Fiyatlarını Gören Litre Litre Alıyor! Migros, A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti! En ucuz Ayçiçek Yağı, Nohut, Pirinç ve Mercimek İndirimli Satışlar Başladı!
Migros Market’tin Et ve Kıyma Fiyatlarını Duyan Poşet Poşet Alıyor! Et, Kıyma ve Köfte %10 İndirimli Satışlar Başladı! A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti! mask
Migros Market’tin Et ve Kıyma Fiyatlarını Duyan Poşet Poşet Alıyor! Et, Kıyma ve Köfte %10 İndirimli Satışlar Başladı! A101, BİM, ŞOK ve Migros'a Resti Çekti!
Aralık’ta Emekli Vatandaşa Geri Ödemesiz 12 Bin Lira Nakit Para! Promosyonlara Gelen Artış Öyle Böyle Değil! Bu Devirde Baba Oğluna Vermez… mask
Aralık’ta Emekli Vatandaşa Geri Ödemesiz 12 Bin Lira Nakit Para! Promosyonlara Gelen Artış Öyle Böyle Değil! Bu Devirde Baba Oğluna Vermez…
Aile Bakanlığı’ndan 900 Lira Değerinde Ödeme! PTT Hesabın Olana Anında Nakitler Yatıyor; TC Kimliği Olana ve Faturasını Yanında Getirene… mask
Aile Bakanlığı’ndan 900 Lira Değerinde Ödeme! PTT Hesabın Olana Anında Nakitler Yatıyor; TC Kimliği Olana ve Faturasını Yanında Getirene…
Asgari Ücrette 2023 Zam Mesaisi Başlıyor? Asgari Ücret 2023 Yılında Ne Kadar Olacak? Yüzde kaç Zam Yapılacak? Asgari Ücret Zammı Zaman Belli Olacak, Ne Kadar Olacak? mask
Asgari Ücrette 2023 Zam Mesaisi Başlıyor? Asgari Ücret 2023 Yılında Ne Kadar Olacak? Yüzde kaç Zam Yapılacak? Asgari Ücret Zammı Zaman Belli Olacak, Ne Kadar Olacak?
LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları 5 Dakika Önce Değişti! Öyle Bir İndirim Geldi Ki… Benzin İstasyonları Ağzına Kadar İnsanla Dolu! Neler Oluyor? mask
LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları 5 Dakika Önce Değişti! Öyle Bir İndirim Geldi Ki… Benzin İstasyonları Ağzına Kadar İnsanla Dolu! Neler Oluyor?
Kredi Sicil Affı 2022 Kimleri Kapsıyor! Hangi Bankalar Sicil Affı Sonrası Kredi Veriyor? Kredi Sicil Affı Çıktı Mı, Ne Zaman Çıkacak? mask
Kredi Sicil Affı 2022 Kimleri Kapsıyor! Hangi Bankalar Sicil Affı Sonrası Kredi Veriyor? Kredi Sicil Affı Çıktı Mı, Ne Zaman Çıkacak?
Ebru Şallı’nın Eşi Uğur Akkuş Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Ebru Şallı İle Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! Şiddet İddialarıyla Ortalığı Sallamışlardı mask
Ebru Şallı’nın Eşi Uğur Akkuş Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Ebru Şallı İle Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! Şiddet İddialarıyla Ortalığı Sallamışlardı
Özel Sektörde Çalışanlara 1000 Lira Ödeme Müjdesi! Anında Yatacak! Devlet Düğmeye Bastı, Milyonlar Rahat Bir Nefes Aldı… “Sonunda!” mask
Özel Sektörde Çalışanlara 1000 Lira Ödeme Müjdesi! Anında Yatacak! Devlet Düğmeye Bastı, Milyonlar Rahat Bir Nefes Aldı… “Sonunda!”
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Akaryakıta Devasa İndirim! Benzinlikler Yine Dolup Dolup Taşacak! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 2.31 TL İndirim! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total Akaryakıt Fiyatları! mask
Akaryakıta Devasa İndirim! Benzinlikler Yine Dolup Dolup Taşacak! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 2.31 TL İndirim! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total Akaryakıt Fiyatları!
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