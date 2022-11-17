Akaryakıta Devasa İndirim! Benzinlikler Yine Dolup Dolup Taşacak! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 2.31 TL İndirim! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total Akaryakıt Fiyatları!

Bir süredir yukarı yönlü harekete geçmiş olan brent tipi petrolün varil fiyatındaki aşağı yönlü hareketlilik bugün itibariyle başladı. Vatandaş cephesinde indirim sinyali demek olan bu hareketlilik sonrası gözler akaryakıt tabelalarına çevrilirken; sektör kaynaklarından beklenen haber geldi. Sektör kaynakları indirim müjdesini o akaryakıt ürünü için verdi! Peki, akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 15 Kasım 2022 akaryakıt fiyatları…