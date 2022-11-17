- 17 Kas 2022 - 23:15

Hangi Burcun Kalbinde Kin ve Öç Alma Duygusu Fazladır? Yapılan Kötülüğü Asla Unutmazlar! İşte EN Kinci O Burçlar…

Evet, burçların karakteristik özellikleri o burçlara sahip olan insanların bize nasıl bir insan olduğunu gösteriyor, bunu biliyoruz! Bilinmeyen ise, burçların karakteristik özellikleri aynı zamanda o burçlara sahip olan insanların hafızalarının ne kadar güçlü olduğunu söylemesi oluyor. Sizde kalbinde kin olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Evet, burçların karakteristik özellikleri o burçlara sahip olan insanların bize nasıl bir insan olduğunu gösteriyor, bunu biliyoruz! Bilinmeyen ise, burçların karakteristik özellikleri aynı zamanda o burçlara sahip olan insanların hafızalarının ne kadar güçlü olduğunu söylemesi oluyor. Belki, bir burca bakarak kötü niyetli demek doğrudan mümkün olmasa da; bu listede yer alan burçlara sahip olan kişilerin kötü niyetlilik yolunda emin adımlarla yürüdüğünü söylemek pek tabii mümkün oluyor! Peki, hangi burcun kalbinde kin vardır? Her şey akıllarında olan asla unutmayan burçlar hangileridir? İşte kötü niyetli burçlar…

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17 Kas 2022 - 23:15 - Burç Haberleri

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