Çay Fiyatları Hangi Markette Daha Ucuz? 1 KG, 5 KG, Çay Fiyatlarını Görenler Kapış Kapış Alıyor! İşte A101, Trendyol, BİM, Migros, Amazon,CarrefourSA Çay Fiyatları…

Mutfağın temel ihtiyaçlarından biri olan çay, son zamanlarda arka arkaya aldığı zamlar ile dikkat çekmeye başladı. Özellikle de vatandaşların almakta zorlanmaya başladığı çaya ilişkin sık sık indirimler gerçekleştiren marketler, bu haftaki indirimleri arasına da çayları aldı. Peki, 1 KG, 5 KG çay ne kadar, kaç TL? Hangi markette çay daha ucuz? A101, BİM, Migros, CarrefourSA çay fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte A101, BİM, Migros, CarrefourSA çay fiyatları…

Balküpü Harman 1000 gr 6'lı Paket Çay: 327,00 TL

Çaykur Tiryaki 1 kg Dökme Çay: 73,65 TL

Çaykur Tiryaki 5 kg Dökme Çay: 320,54 TL

Efor 1000 gr Rize Çay: 59,90 TL

Efor Çamlıca Özel Lezzet 1 kg Siyah Dökme Çay: 54,90 TL

Efor Harman 1000 gr Dökme Siyah Çay: 54,90 TL

Migros Bergamot Aromalı 500 gr Dökme Çay: 27,50 TL

Migros Filiz 500 gr Dökme Çay: 26,00 TL

Migros Harman 1000 gr Dökme Çay: 47,50 TL

Ofçay Tiryakisine 1000 gr 6'lı Paket Dökme Çay: 361,25 TL

Sizbiz 1000 gr Paket Çay: 49,90 TL

Tirebolu 42 Özel Üretim Siyah 1 kg Siyah Çay: 67,00 TL

Tirebolu 42 Özel Üretim Siyah 1000 gr 3'lü Paket Dökme Çay: 184,99 TL

İşte A101, BİM, Migros, CarrefourSA PTT AVM, Amazon Çay Fiyatları…

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