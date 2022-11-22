Sipahi Dizisinin Korkut Ali Türkoğlu’su Kaan Yıldırım Kimdir? Kaan Yıldırım’ın Yaşını Duyanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı!
Ekranların yakışıklı isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, sezon başında dahil olacağı bir yapımdan vazgeçmiş ve başka bir yapım ile anlaşmıştı. Yeni adresi geçtiğimiz haftalarda netleşen Kaan Yıldırım, Show TV ekranlarından seyirci karşısına çıkacak olan Sipahi dizisine dahil oldu. İşte Kaan Yıldırım ile ilgili detaylar...
Ekranların yakışıklı isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, sezon başında dahil olacağı bir yapımdan vazgeçmiş ve başka bir yapım ile anlaşmıştı. Yeni adresi geçtiğimiz haftalarda netleşen Kaan Yıldırım, Show TV ekranlarından seyirci karşısına çıkacak olan Sipahi dizisine dahil oldu. Dizide Korkut Ali Türkoğlu’na hayat verecek olan Kaan Yıldırım, dizinin tanıtım fragmanının yayınlanmasının ardından televizyon seyircisinin gündemine oturdu. Sipahi dizisinin Korkut Ali Türkoğlu’su Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım aslen nereli, kaç yaşında? Kaan Yıldırım nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…
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22 Kas 2022 - 13:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.