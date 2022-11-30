- 30 Kas 2022 - 22:20

Akaryakıt Fiyatlarında 8,9 Şiddetinde Deprem Sürüyor! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 3.89 TL İndirim Geldi! 30 Kasım LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları…

Bir süredir bir yükseliş bir düşüş gösteren brent tipi petrolün varil fiyatı, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha değiştirdi. Geçtiğimiz haftadan bu yana üç indirim, bir zam almış olan benzin fiyatları, brent tipi petrolün varil fiyatındaki değişimden etkilenen ilk akaryakıt ürünü oldu. Benzindeki değişimin ardından ise sürücüler gözlerini motorin fiyatlarına çevirdi. İşte detaylar...

Bir süredir bir yükseliş bir düşüş gösteren brent tipi petrolün varil fiyatı, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha değiştirdi. Geçtiğimiz haftadan bu yana üç indirim, bir zam almış olan benzin fiyatları, brent tipi petrolün varil fiyatındaki değişimden etkilenen ilk akaryakıt ürünü oldu. Benzindeki değişimin ardından ise sürücüler gözlerini motorin fiyatlarına çevirdi.

Peki, brent tipi petrolün varil fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin ve LPG bugün kaç para? İşte 30 Kasım LPG, motorin ve benzin fiyatları… İşte güncel akaryakıt fiyatları ile son yapılan indirimler hakkında güncel bilgiler...

Bir Haftadır 5. İndirim Geldi.... İşte O İndirimler...

15 Kasım 2022 Salı günü Motorine 1,56 TL'lik indirim, 17 Kasım Perşembe günü 77 kuruş indirim, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü ise benzine 75 kuruşluk indirim geldi

Son Olarak 23 Kasım Çarşamba günü benzin fiyatlarına 1,16 TL indirim yapılmıştı.

25 Kasım 2022 Cuma gününden itibaren benzine 47 kuruş indirim geldi. Son 10 günde gelen 5. indirimle benzin fiyatları, motorin ve Lpg fiyatları şu şekilde pompalara yansıdı...

27 Kasım Pazar'ı, 28 Kasım Pazartesi'ye bağlan bu gece yarısından itibaren motorinin litresine 82 kuruş indirimin daha gelmesi bekleniyor.

Böylelikle motorine son 1 haftada gelen indirimlerin toplamı 1 lira 77 kuruş olacağı, benzin grubunda ise herhangi bir indirimin beklenmediği kaydedildi.

Şu anda akaryakıtlarda ortalama litre fiyatları motorinde 23,84 TL, benzinde ise 20,15 TL.

29 Kasım 2022 Salı Günü Motorine bir indirim daha geliyor

Geçtiğimiz hafta benzin fiyatı ve motorin fiyatları tarafında akaryakıt için üst üste 4 indirim gelmişti. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre motorin fiyatları için 29 Kasım Salı gününden itibaren 82 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Bu gece yarısından itibaren akaryakıt pompa fiyatlarına yansıyacak indirimle birlikte motorinin litre fiyatı ortalam 23,06 liraya düşecek.

Yeni haftada akaryakıta petroldeki geri çekilmeye paralel yeni indirimler gelmesi bekleniyor.

30 Kasım 2022 (BUGÜN) Gelen İndirim...

Dün yapılan 82 kuruşluk indirim sonrası bugünde bir indirim haberi geldi. Motorine 58 kuruşluk indirim daha yapıldı. Bu değişiklikle pompaya yansıyan fiyatlar şöyle...

Son 20 günde yapılan indirimlerle Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 3.89 TL İndirim yapılmış oldu...

29 Kasım 2022 Salı benzin, motorin ve LPG fiyatları…

İndirim Sonrası Motorin fiyatları

İstanbul 22,50 TL
Ankara 22,65 TL
İzmir 22,71 TL

İndirim Sonrası Benzin fiyatları

İstanbul 20,07 TL
Ankara 20,23 TL
İzmir 20,25 TL

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30 Kas 2022 - 22:20 - Gündem

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Akaryakıt Fiyatlarında 8,9 Şiddetinde Deprem Sürüyor! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 3.89 TL İndirim Geldi! 30 Kasım LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları… mask
Akaryakıt Fiyatlarında 8,9 Şiddetinde Deprem Sürüyor! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 3.89 TL İndirim Geldi! 30 Kasım LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları…
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