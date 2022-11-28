Adriana Lima’nın Son Halini Görenler Donup Kaldı! 100 Kilo Olmuş... O Çıtır Hallerinden Eser Kalmamış! Sosyal Medyada Viral Oldu... Yabancı Gelin…
Dünyanın en ünlü mankenlerinden biri olan Adriana Lima, şimdilerde yaptığı bir paylaşım ile dünya kamuoyunda ses getirmesiyle dikkat çeker oldu. Geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile sosyal medya takipçilerini adeta şoke eden Adriana Lima, değişimiyle sosyal medya platformlarının yeni tartışma konusu haline geldi. İşte Adriana Lima ve son hali...
Dünyanın en ünlü mankenlerinden biri olan Adriana Lima, şimdilerde yaptığı bir paylaşım ile dünya kamuoyunda ses getirmesiyle dikkat çeker oldu. Geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile sosyal medya takipçilerini adeta şoke eden Adriana Lima, değişimiyle sosyal medya platformlarının yeni tartışma konusu haline geldi. Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, Adriana Lima’nın değişimine sessiz kalamadı! Peki, Adriana Lima’nın son hali nasıl? Adriana Lima, nasıl değişmiş? Adriana Lima, estetik mi yaptırmış? İşte, detaylar…
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28 Kas 2022 - 23:29 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.